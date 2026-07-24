Хотіла стати красивішою: 30-річна блогерка померла під час косметичної операції

У блогерки Адріани Гарсії, на яку в соцмережах підписані понад 90 тисяч людей, залишилась шестирічна донька. Ця звістка вже встигла розбити серця тисячам її прихильників.

Інфлюенсерка Адріана Гарсія з Мексики пішла з життя у вівторок після ускладнень, що виникли під час косметичної операції в приватній клініці. Про це повідомило видання El Universal.

Обставини трагедії

Офіційну причину смерті поки не оприлюднили – місцева влада відкрила розслідування, аби з'ясувати, що саме пішло не так під час втручання. Родина та близькі Адріани поки утримуються від коментарів, тож деталі того трагічного вівторка залишаються під завісою таємниці.

Офіційну причину смерті блогерки поки не оприлюднили Фото: Instagram

Першою новину про смерть блогерки підтвердила мексиканська компанія Drop Shop, що торгує ексклюзивними кросівками та ювелірними виробами й співпрацювала з дівчиною. У соцмережах ритейлер вшанував пам'ять колишньої колеги зворушливими словами: "Сьогодні ми прощаємося з членом родини Drop Shop, з теплом згадуючи її чудовий характер, відданість справі та миті, які ми пережили разом", – йдеться в заяві компанії.

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Останні фото

Востаннє Адріана виходила на зв'язок зі своєю аудиторією 1 липня – вона поділилася добіркою знімків із торішньої поїздки на пляжі Лос-Кабоса. "Фото, які я раніше не викладала", – підписала вона тоді карусель кадрів, не підозрюючи, що це стане одним із її прощальних послань.

Востаннє Адріана виходила на зв'язок зі своєю аудиторією 1 липня Фото: Instagram

Місяцем раніше в стрічці з'явилося зворушливе фото, де вона позує разом із донькою – тепер цей знімок читається зовсім інакше.

Свій 30-й день народження Адріана відзначила у квітні, проте зізналася підписникам, що місяць, який раніше завжди чекала "з великим нетерпінням і радістю", цього разу приніс подвійне горе – вона втратила батька та дідуся.

"Дві людини, які залишили глибокий слід у моєму житті й моєму серці", – писала вона тоді, згадуючи рідних.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

У бразильському курортному місті Порту-Сегуру знайшли застрелених 30-річну блогерку Уліссіас Марселлі Коуту Флореш Кардіал, відому як "Міс Тату", а також її 28-річного бойфренда Вінісіуса Соузу ді Карвалью.

В ДТП загинула TikTok-блогерка, відома під ніком Vikunciy. Разом із дівчиною в аварії загинула і її помічниця.

35-річна померла акторка, яка жила на вулиці, залишила після себе $400 тисяч. Її мати Кеті Чейз подала до суду Лос-Анджелеса клопотання про управління майном доньки.