Дочь Поляковой опубликовала снимки в постели с мужем-американцем (фото)
Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой, Маша, поделилась откровенным контентом в своих социальных сетях. Она опубликовала романтический снимок, на котором запечатлена вместе с мужем на кровати у большого окна.
На снимке, который появился в Instagram девушки, она и её избранник сидят на кровати спиной к камере. Пара наслаждается уютной атмосферой и видом за окном, а сама публикация вызвала немалый интерес среди подписчиков благодаря своему пикантному характеру.
Дочь Поляковой вышла замуж
Летом 2025 года Маша вышла замуж за американца Эдена Пассарелли. Она получает музыкальное образование в престижном колледже в США, где учится также её муж. Церемония бракосочетания также состоялась в США, без родителей невесты.
Американец недавно прибыл в Украину. Ранее он также приезжал на родину своей жены зимой — побывал в Буковеле, попробовал украинский борщ, познакомился с родственниками своей жены-украинки.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Старшая дочь Оли Поляковой попала в больницу за границей. Маше резко стало плохо с самого утра, поэтому им пришлось срочно ехать в местную больницу.
- Мария поздравила своего отца Вадима с днём рождения. Бизнесмену исполнилось 64 года.
Кроме того, Маша Полякова поделилась нежным видео, на котором она проводила время вместе с мужем в постели. Пара отдыхала в белых халатах, наслаждаясь спокойной атмосферой после активного дня, а рядом с ними — пушистый питомец.