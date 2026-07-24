Дочка Полякової показала кадри у ліжку з чоловіком-американцем (фото)

Старша донька відомої української співачки Олі Полякової, Маша, поділилася відвертим контентом у своїх соціальних мережах. Вона опублікувала романтичний знімок, на якому зафільмована разом із чоловіком на ліжку біля великого вікна.

На кадрі, який з'явився в Instagram дівчини, вона та її обранець сидять на ліжку спиною до камери. Пара насолоджується затишною атмосферою та краєвидом за вікном, а сама публікація викликала чималий інтерес серед підписників через свій пікантний характер.

Дочка Олі Полякової з чоловіком Фото: Instagram

Донька Полякової вийшла заміж

Маша влітку 2025 року одружилася з американцем Еденом Пассареллі. Вона здобуває музичну освіту в престижному коледжі у Штатах, де навчається також її чоловік. Церемонія одруження також відбулася в США, без батьків нареченої.

Американець нещодавно прибув до України. Раніше він також приїздив на батьківщину дружини взимку — побував у Буковелі, спробував український борщ, познайомився з рідними дружини-українки.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Старша дочка Олі Полякової потрапила до лікарні за кордоном. Маші різко стало зле з самого ранку, тому їм довелося терміново їхати до місцевої лікарні.

Марія привітала свого тата Вадима з днем народження. Бізнесмену виповнилося 64 роки.

Крім того, Маша Полякова поділилася ніжним відео, на якому проводила час разом із чоловіком у ліжку. Пара відпочивала в білих халатах, насолоджуючись спокійною атмосферою після активного дня, а поруч з ними — пухнастий улюбленець.