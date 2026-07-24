В семье оскароносного актера Бена Аффлека горе (фото)

Крис Энн Аффлек, мать лауреатов премии "Оскар" Бена и Кейси, скончалась после того, как в декабре ей поставили диагноз рак поджелудочной железы.

Женщина скончалась 2 июня в возрасте 83 лет. Об этом сообщает Hello Magazine.

Умерла мама Бена Аффлека

Уроженка Нью-Йорка, получившая образование в Гарварде, Крис посвятила 35 лет преподаванию в государственных школах. У неё было два сына, лауреаты премии "Оскар" — Бен и Кейси, от её бывшего мужа Тимоти Аффлека. Бен родился в 1972 году, а Кейси — в 1975 году. Примерно в это время семья переехала из Калифорнии в Массачусетс.

Бену было 12 лет, когда его родители развелись.

Рассуждая о своём воспитании в интервью журналу Boston Magazine в 2006 году, Кейси вспомнил, как его мать уделяла особое внимание семейным традициям: "Она всегда заставляла нас ездить на семейные каникулы. Когда ты ребёнок, ты просто хочешь оставаться дома и проводить время с друзьями. Ты не хочешь ехать к бабушке и дедушке. Но традиции много значили для неё. Она просто настаивала. Мы много ссорились из-за этого. Но теперь мне это нравится, и это одни из моих самых любимых воспоминаний".

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Крис поддерживала своих сыновей на протяжении всей их карьеры и присутствовала на церемонии вручения "Оскара" в 1998 году вместе с Беном.

Бен Аффлек с мамой Фото: On The JLo

Тяжёлая болезнь Криса

В декабре прошлого года у женщины диагностировали рак поджелудочной железы и "дали" шесть месяцев жизни.

Её самым большим желанием после постановки диагноза было увидеть, как внук Аттикус заканчивает среднюю школу. Мама актёров посетила мероприятие со своей семьёй 31 мая и мирно скончалась во сне через два дня.

У Криса остались два сына, а также пятеро внуков: дети Кейси — Аттикус и Индиана, а также дети Бена — Вайолет, Фин и Сэм.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дженнифер Финч, американская басистка и вокалистка женской группы L7 1990-х годов, скончалась в возрасте 59 лет после борьбы с "агрессивной" формой рака.

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Кроме того, Дженнифер Лопес после разрыва с Беном Аффлеком не может продать их роскошное поместье.