У родині оскароносного актора Бена Аффлека горе (фото)

Кріс Енн Аффлек, мати оскароносних акторів Бена та Кейсі, померла після того, як у грудні їй поставили діагноз рак підшлункової залози.

Жінка пішла з життя 2 червня у віці 83 років. Про це пише Hello Magazine.

Померла мама Бена Аффлека

Уродженка Нью-Йорка з освітою в Гарварді, Кріс присвятила 35 років викладанню в державних школах. Вона мала двох синів, лауреатів премії "Оскар" Бена та Кейсі, зі своїм колишнім чоловіком, Тімоті Аффлеком. Бен народився у 1972 році, а Кейсі — у 1975 році. Приблизно в цей час родина переїхала з Каліфорнії до Массачусетсу.

Бену було 12 років, коли його батьки розлучилися.

Розмірковуючи про своє виховання в інтерв'ю журналу Boston Magazine у ​​2006 році, Кейсі згадав, як його мати надавала пріоритет сімейним традиціям: "Вона завжди змушувала нас їздити на сімейні канікули. Коли ти дитина, ти просто хочеш залишатися вдома та проводити час з друзями. Ти не хочеш їхати до будинку бабусі й дідуся. Але традиції багато значили для неї. Вона просто наполягала. Ми багато сварилися через це. Але тепер я це люблю, і це одні з моїх найулюбленіших спогадів".

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Кріс була опорою для своїх синів протягом усієї їхньої кар'єри та була присутня на церемонії вручення "Оскара" 1998 року разом з Беном.

Бен Аффлек з мамою Фото: On The JLo

Важка хвороба Кріс

У грудні минулого року у жінки діагностували рак підшлункової залози та "дали" шість місяців життя.

Її найбільшим бажанням після постановки діагнозу було побачити, як онук Аттікус закінчує середню школу. Мама акторів відвідала захід зі своєю родиною 31 травня і мирно померла уві сні через два дні.

У Кріс залишилися двоє синів, а також п’ятеро онуків: діти Кейсі, Аттікус та Індіана, та діти Бена, Вайолет, Фін і Сем.

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