Высокая талия снова в моде: какие джинсы будут носить все в 2026 году (фото)

Джинсы с высокой посадкой никуда не исчезли, а лишь претерпели современный и изысканный ребрендинг. Модный обозреватель рассказывает, как актуально стилизовать этот классический элемент гардероба в этом сезоне, отказавшись от устаревших скинни в пользу объёмных и фактурных силуэтов.

Несмотря на то, что стилисты активно продвигают низкую посадку, а деним стал одним из главных маркеров поколения в моде, высокая талия остается базой и "зоной комфорта" для многих, пишет Glamour.

Современный масс-маркет доказывает: чем ниже талия — не всегда лучше. Джинсы с высокой посадкой по-прежнему в тренде, но теперь они имеют гораздо более интересные фасоны, чем облегающие модели 2015 года. В моде джинсы-баллоны, изысканные широкие брючины, свободные джинсы-бочки (barrel) и клёш в стиле 70-х.

Модницы больше не сочетают их с боди и белоснежными кроссовками. Сегодня джинсы с высокой талией носят с рубашками оверсайз, кружевными блузами, жилетами, укороченными жакетами и изящными босоножками. Секрет заключается в пропорциях: подчеркнутая талия даёт свободу играть с объёмом в других частях образа.

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Вот 6 актуальных способов стилизовать джинсы с высокой посадкой этим летом.

С топом без бретелек и балетками

Это великолепный дуэт противоположностей: один элемент открывает плечи, другой придает сдержанность. Такая формула лучше всего смотрится с широкими или слегка расклешенными джинсами. Добавьте балетки, сумку через плечо и многослойные украшения — идеальный вариант для вечера, когда каблуки кажутся лишними.

С винтажной блузкой в романтическом стиле

Высокая талия — это именно то, что нужно для блузок с кружевом, рюшами и рукавами-фонариками. Заправьте блузку в прямые джинсы или модель "бочка", чтобы подчеркнуть контраст: романтичный верх и практичный низ. Дополните образ обувью с заостренным носком.

Пример стилизации джинсов Фото: коллаж Фокус

С классической рубашкой и лоферами

Безошибочный образ, когда нужно выглядеть сдержанно и элегантно. Заправьте строгую рубашку (белую, полосатую или голубую) в прямые джинсы, закатайте рукава и наденьте лоферы. Кожаный ремень подчеркнет талию, а яркая помада или массивные серьги сгладят излишнюю официальность.

С блейзером и сапогами

Классика, которая всегда работает. Выбирайте джинсы с четкой формой (темные клёш или прямые джинсы), а под оверсайз-блейзер надевайте что-нибудь простое: майку, тонкий трикотаж или белую футболку. Объемный пиджак "мужского покроя" придаст образу непринужденную шикарность.

Пример того, как можно носить джинсы Фото: коллаж Фокус

С укороченной курткой или жакетом

Поскольку укороченный жакет заканчивается прямо у пояса джинсов, силуэт получается четким и лаконичным. Попробуйте фактурный жакет из букле, укороченный тренч или короткую кожаную куртку с широкими джинсами. Днём носите с кроссовками, а вечером меняйте их на обувь на невысоком каблуке.

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С рубашкой "бойфренд" (Boyfriend shirt)

Объемная рубашка оверсайз идеально подходит для высокой посадки, ведь пояс позволяет хорошо зафиксировать ткань. Носите её полузаправленной, расстегнутой поверх майки или завязанной на талии. Сочетайте с свободными джинсами прямого кроя и обувью с заострённым носком, чтобы объём одежды не "поглотил" вашу фигуру.

Джинсы хорошо смотрятся с укороченными жакетами и рубашками Фото: коллаж Фокус

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