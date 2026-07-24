Висока талія повернулася: які джинси носитимуть усі у 2026 році (фото)

Джинси з високою посадкою нікуди не зникли, а лише отримали сучасний і вишуканий ребрендинг. Модний оглядач розповідає, як актуально стилізувати цей класичний елемент гардероба цього сезону, відмовившись від застарілих скіні на користь об'ємних і фактурних силуетів.

Попри те, що зумери активно просувають низьку посадку, а денім став одним із головних поколіннєвих маркерів у моді, висока талія залишається базою та "зоною комфорту" для багатьох, пише Glamour.

Сучасний мас-маркет доводить: чим нижче талія — це не завжди краще. Джинси з високою посадкою все ще в тренді, але тепер вони мають набагатоцікавіші форми, ніж обтягуючі моделі 2015 року. У моді джинси-балони, вишукані широкі штанини, розслаблені джинси-бочки (barrel) та кльош у стилі 70-х.

Модниці більше не поєднують їх із боді та білосніжними кросівками. Сьогодні джинси з високою талією носять із сорочками оверсайз, мереживними блузами, жилетами, вкороченими жакетами та витонченими босоніжками. Секрет полягає в пропорціях: підкреслена талія дає свободу грати з об'ємом в інших частинах образу.

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Ось 6 актуальних способів стилізувати джинси з високою посадкою цього літа.

З топом без бретелей та балетками

Це чудовий дует протилежностей: один елемент відкриває плечі, інший забезпечує стриманість. Така формула найкраще працює з широкими або злегка розкльошеними джинсами. Додайте балетки, сумку через плече та багатошарові прикраси — ідеальний варіант для вечора, коли підбори здаються зайвими.

З вінтажною блузою в романтичному стилі

Висока талія — це саме те, що потрібно для блуз із мереживом, рюшами та рукавами-ліхтариками. Заправте блузу в прямі джинси або модель "бочка", щоб зауважити контраст: романтичний верх і практичний низ. Завершіть образ взуттям із гострим носком.

Приклад стилізації джинсів Фото: колаж Фокус

З класичною сорочкою та лоферами

Безпрограшний образ, коли потрібно виглядати зібрано та елегантно. Заправте чітку сорочку (білу, смугасту або блакитну) у прямі джинси, закатайте рукави та вдягніть лофери. Шкіряний ремінь підкреслить талію, а яскрава помада або масивні сережки знімуть зайву офіційність.

З блейзером та чоботами

Класика, яка завжди працює. Обирайте денім із чіткою формою (темний кльош або прямі джинси), а під оверсайз-блейзер надягайте щось просте: майку, тонкий трикотаж або білу футболку. Об'ємний піджак "із чоловічого плеча" додасть образу невимушеної шикарності.

Приклад, як можна носити джинси Фото: колаж Фокус

З вкороченою курткою або жакетом

Оскільки вкорочений жакет закінчується прямо біля пояса джинсів, силует виходить чітким і лаконічним. Спробуйте фактурний жакет букле, вкорочений тренч або коротку шкіряну куртку з широкими джинсами. Вдень носіть із кросівками, а ввечері змінюйте їх на невисокі підбори.

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Із сорочкою "хлопця" (Boyfriend shirt)

Об'ємна сорочка оверсайз ідеально пасує до високої посадки, адже пояс дає змогу гарно зафіксувати тканину. Носіть її напівзаправленою, розстебнутою поверх майки або зав'язаною на талії. Поєднуйте з розслабленим прямим денімом та взуттям із гострим носком, щоб об'єм речей не "поглинув" вашу фігуру.

Джинси пасують до вкорочених жакетів та сорочок Фото: колаж Фокус

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