"У меня не было выбора": украинка рассказала правду о жизни в Канаде (видео)

Украинка по имени Юлия поделилась личным опытом лечения депрессии и тревожности во время эмиграции в Канаду, сравнивая подходы к медицине в разных странах.

Девушка сейчас находится в Украине, но рассматривает в качестве места для дальнейшей жизни Испанию или Монреаль. Своей историей она поделилась на YouTube.

Украинка рассказала о том, как живется в Канаде

Три недели назад Юлия вернулась домой из Канады. Оказалось, что во время эмиграции она принимала антидепрессанты.

"История началась в 24 году. К тому моменту я уже год прожила в Канаде. Это была как раз весна, такой переходный период. Мое состояние было очень нестабильным. Я колебалась между тем, оставаться ли в Канаде или уезжать куда-нибудь в Европу. Что вообще делать со своей жизнью. В Канаде мне не нравилось", — говорит украинка.

Она пошла к врачу, который без особых обследований выписал ей антидепрессанты.

Відео дня

"Мне никто не объяснял, как его нужно принимать. Никто мне не говорил об этом периоде, когда начинаешь принимать препарат, что его нужно принимать реже", — рассказывает Юлия.

Впрочем, женщина не стала принимать лекарства сразу, они целый год пролежали на полке. Юлия думала, что справится без них. Но весной 2025 года снова произошёл срыв.

"Я понимаю, что больше не могу терпеть. И я решила начать принимать эти антидепрессанты", — призналась автор видео.

Среди основных побочных эффектов — бессонница, отсутствие аппетита, сильное сердцебиение, повышение давления.

"До того, что я лежала ночью и не могла заснуть, потому что слышала, как стучит мое сердце", — вспоминает Юлия.

На это семейный врач ответил, что это нормально, а если станет хуже — нужно вызвать скорую. После этого украинка перестала принимать лекарства. Вместе с тем она стала видеть цвета более насыщенными, к всему стала относиться безразлично, повысилась самооценка. Она боялась "сойти" с лекарств, но пришлось.

"У меня не было выбора. Я была одна в чужой стране. Семейные врачи вообще не хотели ничего объяснять", — говорит Юлия.

Впоследствии в Украине она обратилась к местному врачу, который прописал ей другие антидепрессанты, которые помогли ей обрести эмоциональную стабильность и спокойствие. После этого ей действительно стало намного легче.

Интересно, что в Канаде эти лекарства стоят дешевле, чем в Украине.

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Сейчас Юлия "сходит" с препарата, но это даётся ей с некоторым трудом.

"Надеюсь, что всё будет хорошо. И я смогу полностью отказаться от этого препарата. Он довольно хорошо помог", — говорит она.

Реакция сети

В комментариях люди поддержали Юлию и поделились своим опытом:

"Юль, Вы просто молодец, что делитесь своим опытом о Канаде. Всего Вам самого лучшего и доброго. Пусть в Вашей жизни всегда сопутствует удача".

"В Украине тоже нужно поискать хорошего невропатолога, но это проще. Настройтесь на длительную историю, поскольку психологический фон очень долго будет негативным. Врачи сейчас говорят, что лет через 15–20 все без исключения будут принимать антидепрессанты, потому что информационный поток очень сильно влияет сейчас на нервную систему, она зависает, перегружается — ей нужна помощь".

"Вы стали лучше спать? Я тут уже год не сплю, это какой-то кошмар, чувствую себя очень измождённой, семейный врач ничего толком не выписал, после тех таблеток я как зомби".

"К сожалению, после обстрелов никакие препараты не помогают".

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