"В мене не було вибору": українка розповіла правду про життя в Канаді (відео)

Українка на імʼя Юлія поділилася особистим досвідом лікування депресії та тривожності під час еміграції до Канади, порівнюючи підходи до медицини в різних країнах.

Дівчина наразі перебуває в Україні, але розглядає для подальшого життя Іспанію або Монреаль. Своєю історією вона поділилася на YouTube.

Українка розповіла про наслідки життя в Канаді

Юлія три тижні тому повернулася додому з Канади. Виявилося, що під час еміграції вона приймала антидепресанти.

"Історія почалася в 24 році. На той момент я вже рік знаходилася в Канаді. Це саме була весна, такий перехідний період. Мій стан був дуже нестабільний. Я вагалась між тим, чи залишатися в Канаді, чи їхати кудись в Європу. Що взагалі робити зі своїм життям. В Канаді мені не подобалося", — каже українка.

Вона пішла до лікарки, яка без особливих обстежень виписали їй антидепресанти.

Відео дня

"Мені ніхто не пояснював, як його потрібно пити. Ніхто мені не говорив про цей період, коли ти заходиш на препарат, що його треба менше пити", — розповідає Юлія.

Втім, жінка не почала пити ліки одразу, вони цілий рік стояли на полиці. Юлія думала, що впорається без них. Але у 2025 році навесні знову стався зрив.

"Я розумію, що я більше не можу терпіти. І я вирішую почати пити ці антидепресанти", — зізналася авторка відео.

З головних побічних ефектів — безсоння, відсутність апетиту, сильно билося серце, піднявся тиск.

"До того, що я лежала вночі і я не могла заснути, бо чула, як моє серце сткукає", — пригадує Юлія.

На це сімейний лікар сказав, що це нормально, а якщо буде гірше — то викликати швидку. Українка після цього кинула пити ліки. Разом з тим, вона бачила кольори більш насиченими, на все стало все одно, підвищилася самооцінка. Вона боялася "сходити" з ліків, але довелося.

"В мене не було вибору. Я була одна в чужій країні. Сімейні лікарі взагалі не хотіли нічого пояснювати", — каже Юлія.

Згодом в Україні вона відвідала місцевого лікаря, який виписав інші антидепресанти, які допомогли їй віднайти емоційну стабільність та спокій. Після цього їй стало справді набагато легше.

Цікаво, що в Канаді ці ліки коштують дешевше, ніж в Україні.

Українка розповіла про життя в Канаді

Наразі Юлія "сходить" з препарату, але це трохи важкувато.

"Надіюсь, що все буде добре. І я зможу повністю відмовитися від цього препарату. Досить добре допоміг", — каже вона.

Реакція мережі

У коментарях люди підтримали Юлію та поділилися своїм досвідом:

"Юль, Ви велика молодчинка, що ділитеся своїм досвідом про Канаду. Усього Вам найкращого та доброго. Нехай у Вашому житті завжди щастить".

"В Україні теж гарного невропатолога треба пошукати, але це простіше. Налаштовуйтесь на тривалу історію, оскільки психологічний фон дуже довго буде негативний. Лікарі зараз кажуть, що років через 15-20 всі поголовно будуть приймати антидепрессанти, бо інформаційний потік дуже сильно впливає зараз на нервову систему, вона зависає, перевантажується ій потрібна допомога".

"Чи Ви стали краще спати? Я тут вже рік не сплю, це якесь жахіття, почуваю себе дуже виснаженою, сімейний нічого толком не виписав, після тих таблеток, як зомбі".

"На жаль, після обстрілів жодні препарати не допомагають".

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