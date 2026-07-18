"Важко повірити": українка розповіла, чому покинула Канаду після 4 років

Українка на імʼя Юлія повернулася з канадського міста Калгарі після чотирьох років життя там. І точно більше не хоче повертатися туди.

Дівчина наразі перебуває в Україні, але розглядає для подальшого життя Іспанію або канадський Монреаль. Своєю історією вона поділилася в Instagram (yulia_canada__).

Українка покинула Канаду

"Я повернулася в Україну після чотирьох років у Канаді. В це важко повірити, тому що для багатьох Канада — країна мрії. Колись я теж так думала. Але з часом я зрозуміла, що більше не хочу жити в орендованих квартирах з незрозумілими сусідами. Зняти свою окремо я фінансово не могла", — зізнається авторка відео.

За словами Юлії, також причиною став суворий клімат Канади.

"Дуже погіршив моє здоровʼя. А мені всього 33. І я хочу насолоджуватися життям, а не битися за прийом до сімейного лікаря. Або робити 150-й аналіз крові. Бо їм лінь мене обстежувати", — каже українка.

Відео дня

Українка жила в Канаді чотири роки Фото: Instagram

Через це дівчина довго думала, чи воно того варте і вирішила, що ні.

"Ми часто женемося за країнами мрії, але насправді мрія — це жити там, де тобі добре", — резюмувала Юлія.

Українка повернулася додому з Канади Фото: YouTube

Реакція мережі

У коментарях розгорілася палка дискусія. Хтось розповідає, як теж повернувся в Україну, а хтось хвалить життя в Канаді:

"Я після 6 років в Англії повернувся в Україну, і це краще рішення".

"Розумію прекрасно. Україна найкраща, як не крути. люди просто не розуміють, що таке жити не вдома, з чужими законами, правилами, проблемами".

"Живіть, де вам добре, а мені в Канаді, вже 25 років живеться дуже добре".

"Вітаємо вас. Ми повернулися з Німеччини в Україну після 2,4 років, купили старенький будиночок в селі в Карпатах та відбудовуємо його вдвох з чоловіком".

"Головне — це іти за своїм серцем! Молодець і такая усмішка щаслива зараз".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Юлія чотири роки прожила в Канаді. Туди вони приїхала з Німеччини, але знову змінює своє життя.

Українка перебралася в Канаду з Німеччини і сильно дивувалася перший час.

Крім того, українка, яка 10 років живе в Німеччині, не в захваті від місцевих чоловіків.