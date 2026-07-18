"Трудно поверить": украинка рассказала, почему уехала из Канады спустя 4 года

Украинка по имени Юлия вернулась из канадского города Калгари, прожив там четыре года. И точно больше не хочет туда возвращаться.

Девушка сейчас находится в Украине, но рассматривает в качестве места для дальнейшей жизни Испанию или канадский Монреаль. Своей историей она поделилась в Instagram (yulia_canada__).

Украинка покинула Канаду

"Я вернулась в Украину после четырёх лет, проведённых в Канаде. В это трудно поверить, потому что для многих Канада — страна мечты. Когда-то я тоже так думала. Но со временем я поняла, что больше не хочу жить в съемных квартирах с непонятными соседями. Снять собственную квартиру я финансово не могла", — признается автор видео.

По словам Юлии, причиной также стал суровый климат Канады.

"Это сильно ухудшило моё здоровье. А мне всего 33. И я хочу наслаждаться жизнью, а не бороться за приём у семейного врача. Или сдавать 150-й анализ крови. Потому что им лень меня обследовать", — говорит украинка.

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Украинка прожила в Канаде четыре года Фото: Instagram

Поэтому девушка долго размышляла, стоит ли это того, и решила, что нет.

"Мы часто гонимся за странами своей мечты, но на самом деле мечта — это жить там, где тебе хорошо", — подытожила Юлия.

Украинка вернулась домой из Канады Фото: YouTube

Реакция сети

В комментариях разгорелась жаркая дискуссия. Кто-то рассказывает, как тоже вернулся в Украину, а кто-то хвалит жизнь в Канаде:

"Я вернулся в Украину после 6 лет, проведённых в Англии, и это лучшее решение".

"Понимаю прекрасно. Украина — лучшая, как ни крути. Люди просто не понимают, что такое жить не дома, с чужими законами, правилами, проблемами".

"Живите там, где вам хорошо, а мне в Канаде уже 25 лет живется очень хорошо".

"Поздравляем вас. Мы вернулись из Германии в Украину после 2,4 лет, купили старенький домик в селе в Карпатах и восстанавливаем его вдвоём с мужем".

"Главное — следовать за своим сердцем! Молодец, и какая счастливая улыбка сейчас".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Юлия прожила в Канаде четыре года. Туда она приехала из Германии, но снова меняет свою жизнь.

Украинка переехала в Канаду из Германии и поначалу была очень удивлена.

Кроме того, украинка, которая уже 10 лет живет в Германии, не в восторге от местных мужчин.