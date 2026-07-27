Девушка обвинила музыкантов в домогательствах: все подробности скандала с Бармалием и Ступаком (фото)

22-летняя пользовательница Instagram публично обвинила музыкантов Андрея Бармалия и Павла Ступака в сексуальном насилии и домогательствах, произошедших вечером 23 июля возле кинотеатра "Жовтень" в Киеве. На публикацию уже официально отреагировала платформа "Культурные силы", объявив о проведении служебной проверки и дисциплинарном взыскании в отношении причастного к инциденту военнослужащего Бармалия.

По словам пострадавшей (ник @lina.somnia), инцидент произошел поздно вечером во время общения с другими представителями культурного сектора. Когда девушка проходила мимо Андрея Бармалия и Павла Ступака, мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обхватили её за шею и навалились на неё всем своим весом.

После этого мужчины начали произносить непристойные реплики сексуального характера, комментировать её тело и игнорировать замечания о неэтичности такого поведения и значительной разнице в возрасте (Павлу Ступаку 36 лет, а девушке — 22). Выкрики и комментарии сексуального характера продолжались около 3–4 минут.

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Эпизод достиг кульминации, когда Андрей Бармалий высказался по поводу её пола и совершил нежелательное физическое прикосновение к гениталиям девушки без её согласия.

Девушка заявила о сексуальных домогательствах со стороны музыкантов Фото: Instagram

Реакция фигурантов инцидента

Пострадавшая отметила, что сначала связалась с фигурантами в частном порядке. Павел Ступак сразу признал свою вину и извинился по телефону.

Андрей Бармалий сначала утверждал, что не помнит событий того вечера из-за опьянения, а затем предложил извиниться "в шутку" (в частности, с помощью песни). Девушка решила прекратить личную переписку, отметив, что не видит осознания серьезности содеянного.

"Я публикую эту историю не для того, чтобы получить извинения. Я публикую её, потому что считаю: такое поведение должно иметь последствия… В этой ситуации для меня это было не просто нежелательное прикосновение. Было ощущение, что меня перестали воспринимать как человека", — подчеркнула автор поста.

Официальная позиция "Культурных сил"

Поскольку Бармалий является военнослужащим и представителем "Культурных сил" (платформы военных, художников и волонтеров), организация выступила с официальным заявлением.

Там принесли извинения девушке и подчеркнули, что военная служба, публичность или талант не являются оправданием для таких поступков. В отношении военнослужащего пообещали применить дисциплинарное взыскание и инициировали внутреннюю служебную проверку.

Платформа обещает пересмотреть внутренние правила поведения и создать надежные механизмы для сообщения о подобных нарушениях в будущем.

Извинения Бармалия и Ступака

Впоследствии Андрей Бармалий опубликовал извинение в Instagram.

"Я беру на себя полную ответственность за свои поступки. Я осознаю, что мои действия имели серьезные последствия для других людей, и это невозможно оправдать. Я искренне прошу прощения у всех, кого это коснулось. Мои слова не смогут отменить то, что уже произошло, но я надеюсь, что они станут шагом к восстановлению доверия. Я готов нести ответственность за свои действия", — написал он под постом.

Бармалия записал извинения Фото: Instagram

Павел Ступак также публично высказался в Instagram: "Мое поведение в тот вечер было недопустимым. Независимо от обстоятельств или моего состояния, это не является оправданием. Я искренне сожалею, что своими словами и поведением причинил дискомфорт и обидел другого человека. Я полностью беру на себя ответственность за свои слова. Еще раз искренне прошу прощения. Сделаю соответствующие выводы и не допущу, чтобы подобное повторилось".

Извинения Ступака Фото: Instagram

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