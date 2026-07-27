Дівчина звинуватила музикантів в домаганнях: усі деталі про скандал з Бармалієм та Ступаком (фото)

22-річна користувачка Instagram публічно звинуватила музикантів Андрія Бармалія та Павла Ступака у сексуалізованому насильстві та домаганнях, що сталися увечері 23 липня біля кінотеатру "Жовтень" у Києві. На публікацію вже офіційно відреагувала платформа "Культурні сили", оголосивши про проведення службової перевірки та дисциплінарне покарання для причетного військовослужбовця Бармалія.

За словами постраждалої (нік @lina.somnia), інцидент стався пізно ввечері під час спілкування з іншими представниками культурного сектору. Коли дівчина проходила повз Андрія Бармалія та Павла Ступака, чоловіки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, закинули їй руки за шию та навалилися всією вагою.

Після цього чоловіки почали виголошувати непристойні сексуалізовані репліки, коментувати її тіло та ігнорувати зауваження про неетичність такої поведінки й суттєву різницю у віці (Павлу Ступаку 36 років, а дівчині — 22). Вигуки та коментарі сексуального характеру тривали близько 3–4 хвилин.

Епізод досяг кульмінації, коли Андрій Бармалій висловився щодо її статі та здійснив небажане фізичне торкання до геніталій дівчини без її згоди.

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Дівчина заявила про сексуальне домагання зі сторони музикантів Фото: Instagram

Реакція фігурантів інциденту

Постраждала зазначила, що спочатку сконтактувала з фігурантами приватно. Павло Ступак одразу визнав провину та вибачився телефоном.

Андрій Бармалій спочатку стверджував, що не пам'ятає подій вечора через сп'яніння, а згодом запропонував вибачитися "жартома" (зокрема, за допомогою пісні). Дівчина вирішила припинити приватну комунікацію, зазначивши, що не бачить розуміння серйозності cкоєного.

"Я не публікую цю історію, щоб отримати вибачення. Я публікую її, тому що вважаю: така поведінка повинна мати наслідки… У цій ситуації для мене було не лише небажане торкання. Було відчуття, що мене перестали сприймати як людину", — наголосила авторка допису.

Офіційна позиція "Культурних сил"

Оскільки Бармалій є військовослужбовцем та представником "Культурних сил" (платформи військових, митців та волонтерів), організація виступила з офіційною заявою.

Там попросили вибачення перед дівчиною та наголосили, що військова служба, публічність чи талант не є індульгенцією за такі вчинки. Стосовно військовослужбовця пообіцяли вжити дисциплінарне покарання, і ініціювали внутрішню службову перевірку.

Платформа обіцяє переглянути внутрішні правила поведінки та створити безпечні механізми для повідомлення про подібні порушення у майбутньому.

Вибачення Бармалія і Ступака

Згодом Андрій Бармалій записав вибачення в Instagram.

"Я беру на себе повну відповідальність за свої вчинки. Я усвідомлюю, що мої дії мали серйозні наслідки для інших людей, і це неможливо виправдати. Я щиро перепрошую перед усіма, кого це торкнулося. Мої слова не зможуть скасувати того, що вже відбулося, але я сподіваюся, що вони стануть кроком до відновлення довіри. Я готовий нести відповідальність за свої дії", — написав він під дописом.

Бармалія записав вибачення Фото: Instagram

Павло Ступак також публічно висловився в Instagram: "Моя поведінка того вечора, була неприйнятною. Незалежно від обставин чи мого стану, це не є виправданням. Я щиро шкодую, що своїми словами та поведінкою завдав дискомфорту й образив іншу людину. Я повністю беру відповідальність за свої слова. Ще раз щиро прошу вибачення. Зроблю відповідні висновки і не допущу, щоб подібне повторилося".

Вибачення Ступака Фото: Instagram

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