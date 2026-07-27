Российская актриса выбрала Украину, но стала заложницей ситуации из-за паспорта (видео)

В сети активно обсуждают историю российской актрисы Елены Великановой. Звезда кино родом из РФ, но сейчас из-за своей позиции работает администратором на съемочных площадках Украины.

Елена встала на сторону Украины во время полномасштабного вторжения, имеет вид на жительство, но не может работать здесь по профессии из-за российского паспорта. Женщину поддержала, в частности, украинская актриса Ирма Витовская.

Российская актриса выбрала Украину

Когда 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение, Елена Великанова сознательно осталась в Киеве.

В одном из интервью она призналась: "Здесь гибнут люди, дети, женщины. И всё это делают россияне. Я не могу туда вернуться. Я не могу работать на них. Это — моё лицо, моё тело и моя душа. Моя душа этого не вынесет".

Елена Великанова осталась в Киеве

Для Елены российская киноиндустрия фактически закрылась: исчезли крупные гонорары, новые роли и перспективы.

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"Я двадцать лет работала актрисой. А сейчас работаю на строительной площадке. И мне не стыдно", — говорит она.

Параллельно с этим россиянка помогает украинским военным, поддерживает сбор средств для ВСУ, работает с детьми, пострадавшими от войны, и изучает украинский язык.

"Украина превыше всего", — говорится в описании её аккаунта в Instagram.

Многие коллеги призвали поддержать Елену. В частности, актриса Ирма Витовская написала пост в Facebook.

Елена Великанова Фото: Facebook

Заявление Ирмы Витовской

Украинка говорит, что только недавно узнала об Елене.

"Давайте что-нибудь сделаем. Это очень ценно — сохранять человеческое достоинство. Мы же знаем, что грозит таким людям. У неё нет другого выхода, кроме как остаться с нами, и она сознательно сделала этот выбор. Фамилия этой благородной женщины соответствует величию её души… Когда-то Марлен Дитрих выбрала сторону света… Она стала врагом для своих сограждан, выбравших тьму. Искренне желаю, чтобы Елена выдержала, и точно знаю, что Свет отблагодарит её. Что мы можем сделать для неё в нашем сообществе, коллеги? И что вообще в такой ситуации можем?" — написала украинская звезда.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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