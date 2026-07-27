Російська акторка обрала Україну, але стала заручницею ситуації через паспорт (відео)

У мережі активно обговорюють історію російської акторки Олени Веліканової. Зірка кіно родом з РФ, але нині працює адміністраторкою на знімальних майданчиках України через свою позицію.

Олена обрала українську сторону під час повномасштабного вторгнення, має посвідку на проживання, але не може працювати тут за професією через російський паспорт. Жінку підтримала, зокрема, українська акторка Ірма Вітовська.

Російська акторка обрала Україну

Коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Олена Веліканова свідомо залишилася в Києві.

В одному з інтерв’ю вона зізналася: "Тут гинуть люди, діти, жінки. І це все роблять росіяни. Я не можу туди повернутися. Я не можу на них працювати. Це — моє обличчя, моє тіло і моя душа. Моя душа цього не може".

Олена Веліканова залишилася в Києві

Російська кіноіндустрія для Олени фактично закрилася, зникли великі гонорари, нові ролі та перспективи.

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"Я двадцять років працювала акторкою. А зараз працюю на майданчику. І мені не соромно", — каже вона.

Паралельно росіянка допомагає українським військовим, підтримує збори для ЗСУ, працює з дітьми, які постраждали від війни, і вивчає українську мову.

"Україна понад усе", — йдеться в біо її Instagram.

Багато колег закликали підтримати Олену. Зокрема, акторка Ірма Вітовська написала пост у Facebook.

Олена Веліканова Фото: Facebook

Заява Ірми Вітовської

Українка каже, що тільки нещодавно дізналася про Олену.

"Давайте щось зробимо. Це дуже цінно — так тримати людську гідність . Ми ж знаємо, що загрожує таким людям. У неї нема дороги іншої, як бути з нами і вона це вибрала свідомо. Прізвище цієї шляхетної жінки відповідає її масштабу душі… Колись Марлен Дітріх обрала сторону світла.. Вона стала ворогом для своїх співгромадян, що обрали темряву. Щиро бажаю, щоб Олена витримала і точно знаю, що Світло віддячить їй. Що ми можемо зробити для неї в нашій спільноті, колеги? І що взагалі в такій ситуації можемо?" — написала українська зірка.

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