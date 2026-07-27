Сергей Притула показал свою 9-летнюю дочь Соломию (фото)

Украинский общественный деятель и волонтер тронул пользователей сети своим душевным поздравлением по случаю дня рождения своей дочери Соломии. В своих социальных сетях он опубликовал свежую фотографию именинницы и поделился трогательными воспоминаниями о дне её рождения.

В своём посте в Instagram (@siriy_ua) Притула вспомнил жаркий июльский вечер 2017 года, когда во время грозы над Киевом на свет появилась его дочь. По его словам, девочка растёт очень активной и всесторонне развитой: она увлекается спортом, музыкой, рисованием, а также стала первой участницей организации "Пласт" в их семье.

Шоумен поблагодарил дочь за искренность и умение любить родителей, братьев и сестру, назвав себя "председателем её фан-клуба" и добавив, что она учит их с женой становиться лучше с каждым днём.

Сергей Притула: личная жизнь

Волонтер более десяти лет женат на Екатерине Сопельник — она юрист по образованию, родом из Донецка. Пара познакомилась в 2009 году, а поженилась в 2015-м

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Притула воспитывает уже четверых детей. Помимо 8-летней Соломии и 5-летней Стефании, его жена Екатерина родила 1 августа 2025 года сына Марка. Также шоумен принимает активное участие в воспитании старшего сына Дмитрия от Юлии Андрийчук.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Сергей Притула сообщил о важном событии в жизни своей семьи — крещении сына Марка.

Бывший телеведущий впервые публично высказался о возможной мобилизации своего старшего сына, 17-летнего Дмитрия.

Кроме того, Фокус более подробно писал о второй жене бывшего шоумена Екатерине.