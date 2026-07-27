Сергій Притула показав свою 9-річну дочку Соломію (фото)

Український громадський діяч і волонтер розчулив мережу чуттєвим привітанням із нагоди дня народження своєї доньки Соломії. У своїх соцмережах він опублікував свіже фото іменинниці та поділився зворушливими спогадами про день її народження.

У своєму дописі в Instagram (@siriy_ua) Притула пригадав спекотний липневий вечір 2017 року, коли під час грози над Києвом на світ з’явилася його донечка. За його словами, дівчинка росте дуже активною та всебічно розвиненою: вона захоплюється спортом, музикою, малюванням, а також стала першою пластункою в їхній родині.

Шоумен подякував доньці за щирість і вміння любити батьків, братів та сестру, назвавши себе "головою її фан-клубу" й додавши, що вона вчить їх із дружиною ставати кращими щодня.

Сергій Притула: особисте життя

Волонтер понад десять років одружений з Катериною Сопельник — вона юристка за освітою, родом з Донецька. Пара познайомилася у 2009 році, а одружилася у 2015-му

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Притула виховує вже чотирьох дітей. Окрім 8-річної Соломії та 5-річної Стефанії, його дружина Катерина народила 1 серпня 2025 року сина Марка. Також шоумен бере активну участь у вихованні старшого сина Дмитра від Юлії Андрійчук.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Сергій Притула повідомив про важливу подію у житті своєї сім'ї — хрещення сина Марка.

Колишній телеведучий вперше публічно висловився про можливу мобілізацію його старшого сина, 17-річного Дмитра.

Також Фокус детальніше писав про другу дружину ексшоумена Катерину.