Началась борьба за наследство 35-летней актрисы, которая умерла бездомной

Отец Дэйви Чейз просит разрешить ему распоряжаться её наследством после того, как её мать потребовала стать распорядителем имущества покойной актрисы.

Американская звезда скончалась в прошлом месяце в возрасте 35 лет. Её мать, Кэти Чейз, заявила, что Дэйви оставила после себя 400 000 долларов личного имущества, и попросила суд назначить её распорядителем, согласно судебным документам, полученным Page Six.

Началась борьба за наследство Дэйви Чейза

В документах она утверждала, что отец Дэйви, Джон Швалльер, проживает на Филиппинах по неизвестному адресу, но также владеет недвижимостью в Лас-Вегасе.

Однако в новом документе Швалльер обратился к суду с просьбой разрешить ему распоряжаться имуществом покойной дочери, назначив лицензированного профессионального фидуциария и помощника юриста распорядителем, который будет действовать от его имени.

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Мужчина отказался взять на себя эту роль самостоятельно.

Согласно документам, Дэйви скончалась, не оставив завещания, а время её смерти "не было установлено в Лос-Анджелесе".

Слушание назначено на 26 августа в Высшем суде округа Лос-Анджелес. Бывший менеджер Дэйви Джон Райан сообщил, что на момент смерти у неё были "миллионы" неиспользованных остаточных чеков.

Дэйви Чейз Фото: коллаж Фокус

Райан сказал, что покойная актриса, которая боролась с зависимостью, была "слишком измотана", чтобы претендовать на эти чеки.

Тяжелые последние годы Дэйви

По словам родителей актрисы, к 2015 году у неё возникли проблемы, связанные со злоупотреблением психоактивными веществами, в результате чего она постепенно отошла от индустрии развлечений. В следующем году она полностью исчезла из поля зрения публики, а затем отдалилась от большинства своих родных и друзей.

Девушка боролась с зависимостью, когда ей было всего 13 лет, поссорилась с матерью в 19 лет, и это был последний раз, когда отец разговаривал с дочерью. Затем Дэйви боролась с бездомностью и болезнями, и, как сообщается, на момент смерти жила на улице недалеко от Скид-Роу в Лос-Анджелесе.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дэйви Чейз скончалась в возрасте 35 лет. Сообщается, что причиной смерти стали менингит и инфекция крови, приведшая к сепсису.

Прах звезды мультфильма "Лило и Стич", скончавшейся 16 июня, передали её матери Кэти.

Последние месяцы своей жизни актриса провела на улицах неблагополучного района Лос-Анджелеса. Волонтер, раздававшей там еду бездомным, рассказал, что в последние дни она буквально таяла на глазах — болезнь прогрессировала без лечения.