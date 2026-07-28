Почалася боротьба за спадок 35-річної акторки, яка померла бездомною

Батько Дейві Чейз просить розпоряджатися її спадком після вимоги її матері бути розпорядником майна покійної акторки.

Американська зірка померла минулого місяця у віці 35 років. Її мати, Кеті Чейз, сказала, що Дейві залишила після себе 400 000 доларів особистого майна та попросила суд призначити її розпорядником, згідно із судовими документами, отриманими Page Six.

Почалася боротьба за спадок Дейві Чейз

У документах вона стверджувала, що батько Дейві, Джон Швалльєр, проживає на Філіппінах за невідомою адресою, але також зберігає нерухомість у Лас-Вегасі.

Але в новому документі Швалльєр попросив суд дозволити йому розпоряджатися майном покійної доньки, призначивши ліцензованого професійного фідуціара та помічника юриста розпорядником, який діятиме від його імені.

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Чоловік відмовився взяти на себе цю роль сам.

Згідно з документами, Дейві померла без заповіту, а час її смерті був "не встановлений у Лос-Анджелесі".

Слухання заплановано на 26 серпня у Вищому суді округу Лос-Анджелес. Колишній менеджер Дейві Джон Раян повідомив, що на момент смерті у неї були "мільйони" невикористаних залишкових чеків.

Дейві Чейз Фото: колаж Фокус

Раян сказав, що покійна акторка, яка боролася із залежністю, була "занадто стомлена", щоб претендувати на ці чеки.

Важкі останні роки Дейві

За словами батьків акторки, до 2015 року у неї розвинулися проблеми зі зловживанням психоактивними речовинами, протягом яких вона поступово відійшла від індустрії розваг. Наступного року вона повністю зникла з поля зору публіки, а потім відчужилася від більшості своєї родини та друзів.

Дівчина боролася із залежністю, коли їй було лише 13 років, посварившись з матір'ю у 19 років, і це був останній раз, коли батько розмовляв з донькою. Дейві потім боролася з безпритульністю та хворобами, і, як повідомляється, на момент смерті жила на вулиці поблизу Скід-Роу в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дейві Чейз померла в 35 років. Казали, що це сталося внаслідок менінгіту та інфекції крові, яка призвела до сепсису.

Прах зірки стрічки "Ліло та Стіч", яка померла 16 червня, передали її матері Кеті.

Свої останні місяці акторка провела на вулицях неблагополучного району Лос-Анджелеса. Волонтер, який роздавав там їжу бездомним, розповів, що останні дні вона буквально танула на очах — хвороба прогресувала без лікування.