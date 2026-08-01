"Не дай Бог так жить": россиянка опозорилась, показав свой дом в Египте (фото)

Россиянка по имени Кристина рассказывает о своей жизни в Египте, куда она переехала после замужества. Увиденное произвело огромное впечатление на сотни тысяч зрителей.

В одном из последних видео женщина показала свой дом, чем повергла подписчиков в ступор. Некоторые в комментариях написали, что сочувствуют ей, мол, никогда не видели, чтобы люди жили в таких ужасных условиях. О чем идет речь, – читайте в материале Фокуса.

Будни Кристины довольно однообразны: уборка, приготовление еды, бытовые хлопоты и ответы на вопросы подписчиков. Женщина говорит: многие представляют себе её жизнь как бесконечный отдых у моря, однако реальность гораздо прозаичнее.

Россиянка в Египте

"Многие почему-то думают, что жизнь в Египте — это только море, пляжи и отдых. Но моя жизнь выглядит совсем по-другому", — рассказывает блогерша.

Відео дня

Ее дни действительно поглощает рутина — утро начинается с завтрака для сына, после чего мальчик идет играть, а сама блогерша берется за домашние дела. На этот раз она занялась двором, который давно не приводила в порядок.

Женщина показала свой дом, чем повергла подписчиков в ступор Фото: Instagram

"Иногда мне кажется, что, кроме меня и мамы моего мужа, его больше никто не убирает", — признается женщина.

На снимке видна полная антисанитария: беспорядок, хлам, мусор и куча пыли.

"Не дай Бог так жить", "Мне вас жаль", "Покажите хотя бы мужчину, достойного таких жертв", — пишут люди в комментариях.

Небольшое недоразумение

Убирая территорию, Кристина решила закрыть эту тему, ответив на вопрос, который ей регулярно задают подписчики: удалось ли ей помириться со свекровью после ссоры.

"Девочки, мы с ней не ссорились, просто произошло небольшое недоразумение, которое очень быстро разрешилось", — заверила блогерша.

Кристина живет в очень скромных условиях Фото: Instagram

По её словам, мать мужа — человек спокойный и доброжелательный.

"Она очень спокойный и добрый человек, никогда не держит зла и всегда старается решать все разговором. Наверное, именно поэтому мы с ней так хорошо ладим", — пояснила эмигрантка.

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