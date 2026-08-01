"Не дай Бог так жити": росіянка набралась ганьби, показавши свій будинок у Єгипті (фото)

Росіянка, яку звуть Крістіна, розповідає про своє життя в Єгипті, куди вона переїхала, коли вийшла заміж. Побачене неабияк вразило сотні тисяч глядачів.

В одному із останніх відео жінка показала свій будинок, чим залишила підписників у німому заціпенінні. Дехто у коментарях написав, що співчуває їй, мовляв, ніколи не бачив, щоб люди жили в таких жахливих умовах. Про що йдеться, – читайте у матеріалі Фокусу.

Будні Крістіни досить однотипні: прибирання, приготування їжі, побутові клопоти та відповіді на запитання підписників. Жінка каже: багато хто уявляє її життя як безкінечний відпочинок біля моря, однак реальність куди прозаїчніша.

Росіянка у Єгипті

"Багато хто чомусь думає, що життя в Єгипті – це лише море, пляжі й відпочинок. Але моє життя виглядає зовсім по-іншому", – розповідає блогерка.

Відео дня

Її дні дійсно поглинає рутина – ранок починається зі сніданку для сина, після чого хлопчик іде гратися, а сама блогерка бере на себе домашні справи. Цього разу вона взялася за двір, який давно не приводила до ладу.

Жінка показала свій будинок, чим залишила підписників у німому заціпенінні Фото: Instagram

"Іноді мені здається, що окрім мене та мами мого чоловіка, його більше ніхто не прибирає", – зізнається жінка.

У кадрі можна побачити абсолютну антисанітарію: безлад, непотріб, сміття, розруха і купа пилу.

"Не дай Бог так жити", "Мені вас шкода", "Покажіть хоча б чоловіка, який вартий таких жертв", – пишуть люди в коментарях.

Маленьке непорозуміння

Прибираючи територію, Крістіна вирішила закрити гештальт із питанням, яке їй регулярно ставлять підписники: чи вдалося помиритися зі свекрухою після сварки.

"Дівчата, ми з нею не сварилися, просто було маленьке непорозуміння, яке дуже швидко закінчилося", – запевнила блогерка.

Крістіна живе в дуже скромних умовах Фото: Instagram

За її словами, мама чоловіка – людина спокійна й доброзичлива.

"Вона дуже спокійна й добра людина, ніколи не тримає зла і завжди намагається все вирішувати розмовою. Напевно, саме тому ми з нею так добре ладнаємо", – пояснила емігрантка.

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