"Не дай Бог так жити": росіянка набралась ганьби, показавши свій будинок у Єгипті (фото)
Росіянка, яку звуть Крістіна, розповідає про своє життя в Єгипті, куди вона переїхала, коли вийшла заміж. Побачене неабияк вразило сотні тисяч глядачів.
В одному із останніх відео жінка показала свій будинок, чим залишила підписників у німому заціпенінні. Дехто у коментарях написав, що співчуває їй, мовляв, ніколи не бачив, щоб люди жили в таких жахливих умовах. Про що йдеться, – читайте у матеріалі Фокусу.
Будні Крістіни досить однотипні: прибирання, приготування їжі, побутові клопоти та відповіді на запитання підписників. Жінка каже: багато хто уявляє її життя як безкінечний відпочинок біля моря, однак реальність куди прозаїчніша.
Росіянка у Єгипті
"Багато хто чомусь думає, що життя в Єгипті – це лише море, пляжі й відпочинок. Але моє життя виглядає зовсім по-іншому", – розповідає блогерка.
Її дні дійсно поглинає рутина – ранок починається зі сніданку для сина, після чого хлопчик іде гратися, а сама блогерка бере на себе домашні справи. Цього разу вона взялася за двір, який давно не приводила до ладу.
"Іноді мені здається, що окрім мене та мами мого чоловіка, його більше ніхто не прибирає", – зізнається жінка.
У кадрі можна побачити абсолютну антисанітарію: безлад, непотріб, сміття, розруха і купа пилу.
"Не дай Бог так жити", "Мені вас шкода", "Покажіть хоча б чоловіка, який вартий таких жертв", – пишуть люди в коментарях.
Маленьке непорозуміння
Прибираючи територію, Крістіна вирішила закрити гештальт із питанням, яке їй регулярно ставлять підписники: чи вдалося помиритися зі свекрухою після сварки.
"Дівчата, ми з нею не сварилися, просто було маленьке непорозуміння, яке дуже швидко закінчилося", – запевнила блогерка.
За її словами, мама чоловіка – людина спокійна й доброзичлива.
"Вона дуже спокійна й добра людина, ніколи не тримає зла і завжди намагається все вирішувати розмовою. Напевно, саме тому ми з нею так добре ладнаємо", – пояснила емігрантка.
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