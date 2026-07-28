"Нас здесь трое": Потап рассказал о беременности Каменских
Украинский рэпер Потап вновь удивил публику, провокационно намекнув на возможную беременность Насти Каменских во время общения с журналистами. Вместо того чтобы развеять слухи о накладном животе певицы, артист решил свести всё к причудливой шутке о загадочном сопернике.
Артисты Потап и Настя, которые недавно уже подогрели слухи о своём воссоединении, появившись в свадебных нарядах на фестивале в Юрмале, вновь прибегли к эпатажу. Когда журналисты "Новости.LIVE" прямо спросили пару об их семейном положении, Потап внезапно сделал странное заявление.
"Пользуясь случаем, скажу о таких вещах, о которых мы не можем рассказать. Это, Анастасия, к тебе. У нас здесь трое человек. Я хочу передать привет Алехандро. Алехандро, не волнуйся, я верну тебе Настю целую и невредимую", — сказал Потап.
Такой монолог о "третьем человеке" и загадочном Алехандро озадачил не только публику, но и саму Каменских. Певица сначала растерялась, а затем красноречиво закатила глаза, с трудом сдерживая эмоции.
Впрочем, Настя не стала давать однозначного ответа по поводу развода, переведя разговор на творчество.
"То нас женят, то разводят. Мы навсегда останемся парой для всех. Мы — не только союз девушки и парня, но и творческий тандем. Мне кажется, здесь есть нечто большее, чем то, что от нас хотят услышать".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Потап и Настя сказали, что вернутся в Киев, когда проезд в метро будет стоить 8 гривен.
- Пугачева молча ответила Потапу, который публично высказался о её внешности.
Кроме того, в июне Потапа с Настей Каменских удалили из "Аллеи звёзд": рэпер саркастически отреагировал на это.