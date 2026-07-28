"Нас тут троє": Потап заговорив про вагітність Каменських

Український репер Потап знову здивував публіку, провокативно натякнувши на можливу вагітність Насті Каменських під час спілкування з журналістами. Замість того, щоб розвіяти чутки про накладний живіт співачки, артист вирішив перевести все на дивакуватий жарт про загадкового суперника.

Артисти Потап і Настя, які нещодавно вже підігріли чутки про своє возз’єднання появою у весільних образах на фестивалі в Юрмалі, знову вдалися до епатажу. Коли журналісти "Новини.LIVE" прямо запитали пару про їхній сімейний статус, Потап раптово видав дивну заяву.

Потап і Настя Каменських прокоментували чутки про вагітність Фото: Instagram

"Користуючись нагодою, скажу про такі речі, про які ми не можемо розказати. Це, Анастасіє, до тебе. У нас тут три людини. Я хочу передати привіт Алехандро. Алехандро, не хвилюйся, я поверну тобі Настю цілесенькою", — сказав Потап.

Такий монолог про "третю людину" та загадкового Алехандро спантеличив не лише публіку, а й саму Каменських. Співачка спочатку зніяковіла, а потім красномовно закотила очі, ледве стримуючи емоції.

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Втім, давати чітку відповідь щодо розлучення Настя не стала, перевівши тему на творчість.

"Нас то одружують, то розлучають. Ми назавжди пара для всіх. Ми не тільки союз дівчини та хлопця, але й творчий тандем. Мені здається, тут більше, ніж те, що від нас хочуть почути".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, у червні Потапа з Настею Каменських прибрали з "Алеї зірок": репер саркастично відреагував на це.