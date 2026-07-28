Звезда "Клана Сопрано" сделала громкое заявление в поддержку Украины (фото)

50-летняя украинско-американская актриса Оксана Лада, известная своей ролью Ирины Пельциной в сериале "Клан Сопрано", поздравила военных медиков ВСУ с их профессиональным праздником.

В Instagram голливудская звезда опубликовала подборку снимков в футболке Первого отдельного медицинского батальона Вооруженных сил Украины и поблагодарила парамедиков за героизм.

Оксана Лада поддержала медиков ВСУ

"Есть люди, которые творят историю. А есть люди, которые делают всё возможное, чтобы кто-то дожил до её появления. Среди них — герои Первого отдельного медицинского батальона Украины", — написала звезда сериала "Клан Сопрано".

"Они бегут в дым. Они останавливают кровотечение. Они берут вас за руку, когда страх берет верх. Они борются до последнего мгновения за еще одну жизнь. Без заголовков. Без аплодисментов. Только мужество", — добавила Оксана на английском языке.

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Оксана Лада Фото: Instagram

Актриса поблагодарила украинских медиков за то, что они напомнили миру, что такое человечность.

"Я с гордостью ношу эту футболку. Слава Украине! Большое спасибо, герои-котики. Берегите себя", — добавила Оксана.

Известно, что Лада родом из Ивано-Франковска. Звезда экрана не забывает о своих корнях и активно поддерживает Украину на публике.

Оксана Лада Фото: Instagram

Поступок актрисы заметил депутат Верховной Рады Роман Грищук.

"Добрый вечер! Звезда сериала "Клан Сопрано", любовница Тони "Ирина Пельцин", в футболке Первого медицинского батальона ВСУ ко Дню медика. Спокойной ночи. На самом деле, в этом нет ничего удивительного, если знать, что исполнительница роли Ирины — актриса Оксана Лада — украинка из Ивано-Франковска, которая активно поддерживает Украину в соцсетях с начала полномасштабной войны. В 2023 году на фронте погиб её двоюродный брат, который воевал с 2014 года", — написал он в своём Threads.

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