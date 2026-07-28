Зірка "Клану Сопрано" зробила гучну заяву на підтримку України (фото)

50-річна українсько-американська акторка Оксана Лада, відома своєю роллю Ірини Пельциної в американському серіалі "Клан Сопрано", привітала військових медиків ЗСУ з їхнім професійним святом.

В Instagram голлівудська зірка показала добірку знімків у футболці Першого окремого медичного батальйону Збройних сил України та подякувала парамедикам за героїзм.

Оксана Лада підтримала медиків ЗСУ

"Є люди, які творять історію. А є люди, які роблять все можливе, щоб хтось дожив до її появи. Серед них — герої Першого окремого медичного батальйону України", — написала зірка "Клану Сопрано".

"Вони біжать у дим. Вони зупиняють кровотечу. Вони беруть вас за руку, коли страх бере гору. Вони борються до останньої миті за ще одне життя. Без заголовків. Без оплесків. Тільки мужність", — додала Оксана англійською.

Оксана Лада Фото: Instagram

Акторка подякувала українським медикам, що нагадали світові, як виглядає людяність.

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"Я ношу цю футболку з гордістю.Слава Україні! Щиро дякую, герої-котики. Бережіть себе", — додала Оксана.

Відомо, що Лада родом з Івано-Франківська. Зірка екрану не забуває про своє коріння, активно публічно підтримуючи Україну.

Оксана Лада Фото: Instagram

Вчинок акторки помітив депутат Верховної Ради Роман Грищук.

"Добрий вечір! Зірка серіалу "Клан Сопрано" коханка Тоні "Ірина Пельцин", в футболці Першого медичного батальйону ЗСУ до Дня медика. Надобраніч. Насправді, нічого дивного, якщо знати, що виконавиця ролі Ірини — акторка Оксана Лада — українка з Івано-Франківська, яка активно підтримує Україну в соцмережах з початку повномасштабки. В 2023 році на фронті загинув її двоюрідний брат, який воював з 2014 року", — написав він у своєму Threads.

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