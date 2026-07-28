21-летний парень перестал пользоваться кремом — теперь он не может встать с постели (фото)

Мейлир Роулендс оказался прикованным к постели и испытывает невыносимые мучения после того, как решил отказаться от гормональных мазей. История молодого человека, который с детства боролся с экземой, стала предупреждением о серьезных рисках, связанных с синдромом отмены стероидов.

Мейлир Роулендс страдает экземой с рождения. Чтобы облегчить симптомы — покраснение, шелушение и невыносимый зуд — он с детства время от времени пользовался стероидными кремами. Однако на первом курсе университета парень внезапно перестал пользоваться лекарствами. Реакция организма была мгновенной и агрессивной: сильная сыпь и покраснение покрыли почти всё его тело, что свидетельствовало о развитии синдрома отмены топических стероидов, сообщает BBC.

Мейлир Роулендс страдает от экземы Фото: BBC

Из-за острого воспалительного процесса Мейлир оказался прикованным к постели. Он описывает своё состояние как постоянные мучения.

"Казалось, будто кожа горит, а меня каждую секунду бьет током. Я практически перестал спать", — делится он.

Відео дня

Из-за невыносимой боли парень долгое время не мог даже встать. Сейчас он мечтает о простых вещах, которые раньше были частью его повседневной жизни, и о возможности снова путешествовать.

Чтобы победить болезнь, Мейлир собирает деньги на новый инновационный метод лечения. Речь идет о терапии холодной атмосферной плазмой (CAP), которая даёт надежду на облегчение состояния и восстановление кожи.

Напомним, ранее Фокус писал:

Рэпер Machine Gun Kelly рассказал, как татуировка с надписью "blackout" на груди привела к ужасным побочным эффектам, в частности к невозможности двигать некоторыми частями тела.

Советы косметолога о том, как сохранить молодость.

Кроме того, Копенгаген — это европейский город, где кожа стареет медленнее всего. Но в чём причины такого результата и какие привычки, замедляющие старение, есть у датских женщин — рассказываем в материале.

Данный материал носит исключительно информационный характер и не содержит рекомендаций, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.