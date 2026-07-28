21-річний хлопець перестав користуватися кремом — тепер він не може встати з ліжка (фото)

Мейлір Роулендс опинився прикутим до ліжка та переживає нестерпні муки після того, як вирішив відмовитися від гормональних мазей. Історія хлопця, який з дитинства боровся з екземою, стала попередженням про серйозні ризики, пов'язані із синдромом відміни стероїдів.

Мейлір Роулендс страждає на екзему від народження. Щоб полегшити симптоми — почервоніння, лущення та нестерпний свербіж — він змалку час від часу використовував стероїдні креми. Проте на першому курсі університету хлопець раптово припинив користуватися ліками. Реакція організму була миттєвою та агресивною: сильний висип і почервоніння укрили майже все його тіло, що свідчило про розвиток синдрому відміни топічних стероїдів, повідомляє BBC.

Мейлір Роулендс страждає на екзему Фото: BBC

Через гострий запальний процес Мейлір опинився прикутим до ліжка. Він описує свій стан як постійну муку.

"Здавалося, ніби шкіра палає, а мене щосекунди б'є струмом. Я практично втратив сон", — ділиться він.

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Через нестерпний біль хлопець тривалий час не міг навіть піднятися. Зараз він мріє про елементарні речі, які раніше були частиною його повсякденного життя, та про можливість знову подорожувати.

Щоб здолати хворобу, Мейлір збирає гроші на новий, інноваційний метод лікування. Йдеться про терапію холодною атмосферною плазмою (CAP), яка дає надію на полегшення стану та відновлення шкіри.

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