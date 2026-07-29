Звезду "50 оттенков серого" Дакоту Джонсон теперь не узнать на экране (фото)

Американская актриса Дакота Джонсон перевоплощается в Мэрилин Монро в первом кадре нового фильма Мэгги Джилленхол "Влияние плоти".

Журнал Vanity Fair опубликовал фотографию 36-летней Джонсон, на которой она выглядит неузнаваемой в образе покойной голливудской иконы "на пике своей славы".

Дакота Джонсон в роли Мэрилин Монро

Джилленхол выступила режиссёром и автором сценария фильма "Влияние плоти", премьера которого состоится на Венецианском кинофестивале в сентябре, через три месяца после того, как должна была состояться 100-летняя годовщина со дня рождения Мэрилин Монро.

В 17-минутном короткометражном фильме также снимаются супруг Джилленхол, Питер Сарсгаард, и актриса фильма "Питт" Сепиде Моафи.

Джилленхол рассказала изданию, что сразу же захотела взять Джонсон на главную роль, но её беспокоило, что актриса из "Пятидесяти оттенков" недостаточно похожа на Монро.

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Дакота Джонсон в роли Мэрилин Монро Фото: Vanity Fair

Почему именно Дакота

"Тогда я подумала: "Это смешно. Кому это интересно"“ — сказала Джилленхол, которая работала с Джонсон над фильмом 2021 года "Потерянная дочь".

"Я не знаю, знает ли кто-нибудь на самом деле, как выглядит Мэрилин, потому что её так коммерциализировали и превратили в этот миф, и в моём воображении она очень размыта", — добавила режиссёр.

Дакота надела костюмы, короткий светлый парик и фирменную родинку, чтобы перевоплотиться в легендарную Монро.

Дакота Джонсон в роли Мэрилин Монро Фото: Vanity Fair

В частности, Джилленхол сказала, что короткометражный фильм "очень похож на смесь Мэрилин и моих фантазий о ней".

Монро скончалась в возрасте 36 лет в августе 1962 года от передозировки барбитуратов. Её смерть была признана "вероятным самоубийством". Среди других актрис, которые на протяжении многих лет играли Монро, — Ана де Армас, Мишель Уильямс, Келли Гарнер, Эшли Джадд и Мира Сорвино.

Премьера фильма "Влияние плоти" состоится на Венецианском кинофестивале в сентябре 2026 года.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дакота Джонсон посетила Миланскую неделю моды.

Новый документальный фильм о Мэрилин Монро утверждает, что смерть голливудской иконы "могла быть гораздо более зловещей".

Легендарная актриса умерла более 60 лет назад, но её наследие по-прежнему живо в популярной культуре. За свою карьеру эта киноикона сменила более 40 мест, которые считала своим домом, включая пентхаус в Нью-Йорке.