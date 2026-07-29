Зірку "50 відтінків сірого" Дакоту Джонсон тепер не впізнати на екрані (фото)
Американська акторка Дакота Джонсон перетворюється на Мерилін Монро у першому кадрі нового фільму Меггі Джилленгол "Вплив плоті".
Vanity Fair опублікували фотографію 36-річної Джонсон, на якій вона виглядає невпізнанною в образі покійної голлівудської ікони "на піку своєї слави".
Дакота Джонсон у ролі Мерилін Монро
Джилленгол зрежисувала та написала сценарій до фільму "Вплив плоті", прем'єра якого відбудеться на Венеційському кінофестивалі у вересні, через три місяці після того, коли мало б бути 100-річчя Мерилін Монро.
У 17-хвилинному короткометражному фільмі також знімаються чоловік Джилленгол, Пітер Сарсгаард, та акторка фільму "Пітт" Сепіде Моафі.
Джилленгол розповіла виданню, що одразу ж захотіла взяти Джонсон на головну роль, але її непокоїло, що акторка з "П'ятдесяти відтінків" недостатньо схожа на Монро.
Чому саме Дакота
"Тоді я подумала: "Це смішно. Кого це хвилює?" — сказала Джилленгол, яка працювала з Джонсон над фільмом 2021 року "Загублена дочка".
"Я не знаю, чи хтось насправді знає, як виглядає Мерилін, тому що її так комерціалізували та перетворили на цей міф, і вона дуже розмита в моїй уяві", — додала режисерка.
Дакота використала костюми, коротку світлу перуку та фірмову родимку, щоб перетворитися на легендарну Монро.
Зокрема, Джилленхол сказала, що короткометражний фільм "є дуже схожим на суміш Мерилін та моєї фантазії про неї".
Монро померла у віці 36 років у серпні 1962 року від передозування барбітуратів. Її смерть була визнана "ймовірним самогубством". Серед інших акторок, які грали Монро протягом багатьох років, — Ана де Армас, Мішель Вільямс, Келлі Гарнер, Ешлі Джадд та Міра Сорвіно.
Прем'єра фільму "Вплив плоті" відбудеться на Венеційському кінофестивалі 2026 року у вересні.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Дакота Джонсон відвідала Міланський тиждень моди.
- Новий документальний фільм про Мерилін Монро стверджує, що смерть голлівудської ікони "могла бути набагато зловіснішою".
Легендарна акторка померла понад 60 років тому, а її спадщина живе в популярній культурі. Протягом своєї кар'єри кіноікона понад 40 місць відчувала своїм домом, включаючи пентхаус у Нью-Йорку.