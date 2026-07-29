Зірку "50 відтінків сірого" Дакоту Джонсон тепер не впізнати на екрані (фото)

Американська акторка Дакота Джонсон перетворюється на Мерилін Монро у першому кадрі нового фільму Меггі Джилленгол "Вплив плоті".

Vanity Fair опублікували фотографію 36-річної Джонсон, на якій вона виглядає невпізнанною в образі покійної голлівудської ікони "на піку своєї слави".

Дакота Джонсон у ролі Мерилін Монро

Джилленгол зрежисувала та написала сценарій до фільму "Вплив плоті", прем'єра якого відбудеться на Венеційському кінофестивалі у вересні, через три місяці після того, коли мало б бути 100-річчя Мерилін Монро.

У 17-хвилинному короткометражному фільмі також знімаються чоловік Джилленгол, Пітер Сарсгаард, та акторка фільму "Пітт" Сепіде Моафі.

Джилленгол розповіла виданню, що одразу ж захотіла взяти Джонсон на головну роль, але її непокоїло, що акторка з "П'ятдесяти відтінків" недостатньо схожа на Монро.

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Дакота Джонсон у ролі Мерилін Монро Фото: Vanity Fair

Чому саме Дакота

"Тоді я подумала: "Це смішно. Кого це хвилює?" — сказала Джилленгол, яка працювала з Джонсон над фільмом 2021 року "Загублена дочка".

"Я не знаю, чи хтось насправді знає, як виглядає Мерилін, тому що її так комерціалізували та перетворили на цей міф, і вона дуже розмита в моїй уяві", — додала режисерка.

Дакота використала костюми, коротку світлу перуку та фірмову родимку, щоб перетворитися на легендарну Монро.

Дакота Джонсон у ролі Мерилін Монро Фото: Vanity Fair

Зокрема, Джилленхол сказала, що короткометражний фільм "є дуже схожим на суміш Мерилін та моєї фантазії про неї".

Монро померла у віці 36 років у серпні 1962 року від передозування барбітуратів. Її смерть була визнана "ймовірним самогубством". Серед інших акторок, які грали Монро протягом багатьох років, — Ана де Армас, Мішель Вільямс, Келлі Гарнер, Ешлі Джадд та Міра Сорвіно.

Прем'єра фільму "Вплив плоті" відбудеться на Венеційському кінофестивалі 2026 року у вересні.

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Новий документальний фільм про Мерилін Монро стверджує, що смерть голлівудської ікони "могла бути набагато зловіснішою".

Легендарна акторка померла понад 60 років тому, а її спадщина живе в популярній культурі. Протягом своєї кар'єри кіноікона понад 40 місць відчувала своїм домом, включаючи пентхаус у Нью-Йорку.