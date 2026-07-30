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Ирина Билык неожиданно заговорила о верности: "Давно перестал" (фото)

Ирина Билык заговорила о верности
Ирина Билык | Фото: instagram/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык в очередной раз делится со своими поклонниками размышлениями о жизни, любви и не только.

Звезда сцены, которая недавно поднимала вопрос о правде, выложила в Instagram видео, на котором она подпевает своей новой композиции "Mi Amor".

Ирина Билык заговорила о верности

"Имеет ли человек право требовать верности, если сам давно перестал дарить любовь?" — спросила украинская певица.

На видео Ирина позировала в массивных солнцезащитных очках, в темном наряде и с веером Dior. Судя по всему, на видео Билык находится во дворе своего дома в Киеве.

В комментариях подписчики звезды, как обычно, оставили ей множество комплиментов и обсудили заданную тему:

  • "Восхищаюсь твоей красотой, Ирина".
  • "Наша красавица".
  • "Никто и никогда не имеет права чего-то требовать. Это психологическое насилие, можно только уважать, чувствовать".
  • "Только взаимность".
  • "Красотка".
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Ирина Билык
Ирина Билык
Фото: instagram/bilyk_iryna

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