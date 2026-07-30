Ирина Билык неожиданно заговорила о верности: "Давно перестал" (фото)

Украинская певица Ирина Билык в очередной раз делится со своими поклонниками размышлениями о жизни, любви и не только.

Звезда сцены, которая недавно поднимала вопрос о правде, выложила в Instagram видео, на котором она подпевает своей новой композиции "Mi Amor".

Ирина Билык заговорила о верности

"Имеет ли человек право требовать верности, если сам давно перестал дарить любовь?" — спросила украинская певица.

На видео Ирина позировала в массивных солнцезащитных очках, в темном наряде и с веером Dior. Судя по всему, на видео Билык находится во дворе своего дома в Киеве.

В комментариях подписчики звезды, как обычно, оставили ей множество комплиментов и обсудили заданную тему:

"Восхищаюсь твоей красотой, Ирина".

"Наша красавица".

"Никто и никогда не имеет права чего-то требовать. Это психологическое насилие, можно только уважать, чувствовать".

"Только взаимность".

"Красотка".

Відео дня

Ирина Билык Фото: instagram/bilyk_iryna

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