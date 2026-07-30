Ірина Білик несподівано заговорила про вірність: "Давно перестала" (фото)
Українська співачка Ірина Білик вкотре ділиться зі своїми фанатами роздумами про життя, кохання і не тільки.
Зірка сцени, яка нещодавно порушувала питання правди, в Instagram виклала відео, на якому підспівує своїй новій композиції "Mi Amor".
Ірина Білик заговорила про вірність
"Чи має право людина вимагати вірності, якщо сама давно перестала давати любов?" — запитала українська співачка.
На відео Ірина позувала в масивних сонцезахисних окулярах, темному образі та з віялом Dior. Судячи з усього, на відео Білик перебуває на своєму подвірʼї в будинку в Києві.
У коментарях підписники зірки традиційно написали їй багато компліментів та подискутували щодо заданої теми:
- "Захоплююсь вашою красою, Ірино".
- "Красуня наша".
- "Ніхто ніколи не має права вимагати, щось. Це насильство психологічне, тільки поважати, відчувати".
- "Тільки взаємність".
- "Красотка".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ірина Білик показалася зі своїм 10-річним сином Табрізом під час активного відпочинку на Прикарпатті.
- Українська співачка з-за кордону несподівано заговорила про любов до себе.
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