Ірина Білик несподівано заговорила про вірність: "Давно перестала" (фото)

Українська співачка Ірина Білик вкотре ділиться зі своїми фанатами роздумами про життя, кохання і не тільки.

Зірка сцени, яка нещодавно порушувала питання правди, в Instagram виклала відео, на якому підспівує своїй новій композиції "Mi Amor".

Ірина Білик заговорила про вірність

"Чи має право людина вимагати вірності, якщо сама давно перестала давати любов?" — запитала українська співачка.

На відео Ірина позувала в масивних сонцезахисних окулярах, темному образі та з віялом Dior. Судячи з усього, на відео Білик перебуває на своєму подвірʼї в будинку в Києві.

У коментарях підписники зірки традиційно написали їй багато компліментів та подискутували щодо заданої теми:

"Захоплююсь вашою красою, Ірино".

"Красуня наша".

"Ніхто ніколи не має права вимагати, щось. Це насильство психологічне, тільки поважати, відчувати".

"Тільки взаємність".

"Красотка".

Відео дня

Ірина Білик Фото: instagram/bilyk_iryna

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