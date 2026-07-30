Участник шоу "МастерШеф" показал свою съемную квартиру за 24 тысячи (фото)

Блогер и звезда проекта "МастерШеф-13" Дмитрий Чикало провел экскурсию по своей съемной квартире на Софиевской Борщаговке.

Дмитрейшн, у которого более 350 тысяч подписчиков в Instagram, стал новым героем проекта "По домам" на Люкс FM.

Звезда шоу "МастерШеф" показал свою квартиру

Мужчина снимает квартиру на Софиевской Борщаговке. Дмитрий живет здесь уже не первый год, и ему очень нравится этот район.

Звезда шоу "МастерШеф" снимает квартиру площадью 49 кв. м за 24 тысячи гривен. А коммунальные услуги обходятся ему летом примерно в 5–6 тысяч гривен.

Спальня Дмитрия

Ванна Дмитрия Фото: YouTube/Радіо Люкс

Квартира Дмитрия Чикало Фото: YouTube/Радіо Люкс

Живет один

Блогер также честно признается, что не спешит делить жилье с кем-то ещё. К тому же проблемы с чистотой часто выводят из себя не только его, но и близких людей.

Дмитрий Чикало убирает квартиру самостоятельно. Впрочем, раз в месяц он заказывает уборку по бартеру.

Відео дня

Семейный уголок Фото: YouTube/Радіо Люкс

Кухня Дмитрия Фото: YouTube/Радіо Люкс

Квартира Дмитрейшна Фото: YouTube/Радіо Люкс

Интерьер квартиры украшают живые цветы и фотографии крестницы и бабушки в особом семейном уголке.

Более того, Дмитрий уже купил квартиру за 60 тысяч долларов, тоже на Софиевской Борщаговке. Впрочем, там ещё предстоит много работы по ремонту.

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