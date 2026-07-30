Учасник "МастерШеф" показав свою орендовану квартиру за 24 тисячі (фото)

Блогер і зірка проєкту "МастерШеф-13" Дмитро Чикало провів екскурсію своєю орендованою квартирою на Софіївській Борщагівці.

Дмитрейшн, у якого понад 350 тисяч підписників в Instagram, став новим героєм проєкту "По хатах" на Люкс ФМ.

Зірка "МастерШеф" показав свою квартиру

Чоловік орендує квартиру на Софіївській Борщагівці. Дмитро тут мешкає далеко не перший рік і йому доволі подобається цей район.

Зірка "МастерШеф" знімає житло площею 49 кв.м. за 24 тисячі гривень. А комунальні послуги йому обходяться влітку десь у 5-6 тисяч гривень.

Спальня Дмитра

Ванна Дмитра Фото: YouTube/Радіо Люкс

Квартира Дмитра Чикало Фото: YouTube/Радіо Люкс

Живе сам

Блогер також чесно зізнається, що не поспішає ділити житло з кимось ще. До того ж, проблеми з чистотою часто розлючують не лише його, а й близьких людей.

Прибирає квартиру Дмитро Чикало самостійно. Втім, раз на місяць замовляє клінінг по бартеру.

Відео дня

Сімейний куточок Фото: YouTube/Радіо Люкс

Кухня Дмитра Фото: YouTube/Радіо Люкс

Квартира Дмитрейшна Фото: YouTube/Радіо Люкс

Інтерʼєр квартири прикрашають живі квіти та фотографії похресниці і бабусі в особливому сімейному куточку.

Ба більше, Дмитро вже купив свою квартиру за 60 тисяч доларів, також на Софіївській Борщагівці. Втім, там ще багато роботи попереду з ремонтами.

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