Учасник "МастерШеф" показав свою орендовану квартиру за 24 тисячі (фото)
Блогер і зірка проєкту "МастерШеф-13" Дмитро Чикало провів екскурсію своєю орендованою квартирою на Софіївській Борщагівці.
Дмитрейшн, у якого понад 350 тисяч підписників в Instagram, став новим героєм проєкту "По хатах" на Люкс ФМ.
Зірка "МастерШеф" показав свою квартиру
Чоловік орендує квартиру на Софіївській Борщагівці. Дмитро тут мешкає далеко не перший рік і йому доволі подобається цей район.
Зірка "МастерШеф" знімає житло площею 49 кв.м. за 24 тисячі гривень. А комунальні послуги йому обходяться влітку десь у 5-6 тисяч гривень.
Живе сам
Блогер також чесно зізнається, що не поспішає ділити житло з кимось ще. До того ж, проблеми з чистотою часто розлючують не лише його, а й близьких людей.
Прибирає квартиру Дмитро Чикало самостійно. Втім, раз на місяць замовляє клінінг по бартеру.
Інтерʼєр квартири прикрашають живі квіти та фотографії похресниці і бабусі в особливому сімейному куточку.
Ба більше, Дмитро вже купив свою квартиру за 60 тисяч доларів, також на Софіївській Борщагівці. Втім, там ще багато роботи попереду з ремонтами.
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Телеканал СТБ, а саме шоу "МастерШеф" потрапили під шквал критики не тільки після скандалу з Ольгою Мартиновською, а й через спогади з 2016 року.