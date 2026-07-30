Мобилизованный "гений" Бармалий после пьяных домогательств закодировался (фото)

Музыкант и военнослужащий Андрей Бармалий, которого на днях обвинили в непристойном поведении по отношению к пиар-менеджеру Алине Галицкой, признался, что бросил пить.

В своём Instagram "гений саксофона", как его ещё называют, опубликовал медицинскую справку о прохождении аверсивной терапии; этот шаг артист сделал сразу после громкого скандала, положившего конец его сотрудничеству с музыкальным сообществом.

Андрей решил не откладывать дело в долгий ящик и всерьёз занялся собой. В соцсети он опубликовал документ, подтверждающий прохождение лечения, и сопроводил публикацию лаконичным комментарием: "Иногда лучшее решение — это не оставлять себе выбора".

Согласно справке, музыканту ввели препарат с аверсивным действием и пролонгированным эффектом, а курс лечения рассчитан на полгода — 180 дней. Врачи строго предупредили артиста даже не приближаться к спиртному: запрет распространяется не только на алкогольные напитки, но и на некоторые продукты питания, содержащие этиловый спирт.

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Музыкант излечился от алкоголизма Фото: Instagram

Кроме того, Бармалии рекомендуют регулярно наблюдаться у нарколога и не отказываться от психологической поддержки.

Аверсивная терапия — это метод борьбы с зависимостью, суть которого заключается в том, чтобы буквально отбить у человека желание пить. После приема специальных препаратов даже небольшая доза спиртного вызывает резкое ухудшение самочувствия, поэтому организм сам "учится" избегать алкоголя.

Что предшествовало

Решение о выходе Бармалия из проекта было принято не просто так — оно созрело на фоне громкого скандала, всколыхнувшего музыкальное сообщество. 26 июля пиар-менеджер Алина Галицкая заявила, что во время встречи коллег возле кинотеатра "Жовтень" в Киеве Бармалий и продюсер Павел Ступак, находясь в нетрезвом состоянии, перешли все границы дозволенного в обращении с ней.

По словам девушки, мужчины обнимали её и выкрикивали непристойные фразы, а сам Бармалий якобы положил руку на её гениталии и сжал их. Инцидент, по её словам, длился от трёх до пяти минут.

"Никакая моя реакция, кроме активного согласия, не может оправдать такое поведение. Было ощущение, что меня перестали воспринимать как человека", — написала Галицкая.

По её словам, это был не первый тревожный сигнал: раньше ей приходилось буквально выводить музыканта под руки, когда тот едва держался на ногах от опьянения, и уже тогда он позволял себе неуместные шутки сексуального характера.

Последствия не заставили себя ждать

После того как эта история стала достоянием общественности, музыкальное сообщество Fusion Jams открестилось от музыканта и официально прекратило с ним сотрудничество. Там пояснили, что подобные разговоры с музыкантом велись и раньше, а некоторое время назад его даже временно отстраняли от мероприятий из-за недопустимого поведения.

Не остались в стороне и "Культурные силы", где Бармалий проходит военную службу: организация подчеркнула, что такое поведение противоречит её ценностям, и сообщила о начале служебной проверки.

Сам музыкант, когда скандал получил огласку, не стал прятать голову в песок и признал, что в тот вечер был пьян и нарушил личные границы Галицкой. Правда, сначала он предложил ей довольно странное "музыкальное извинение", объяснив это тем, что ему легче выражать свои мысли через музыку.

Позже Бармалий всё же записал видеообращение с официальными извинениями: "Алкоголь не является оправданием. Когда Алина позже обратилась ко мне, я не осознал всей серьезности случившегося. Моя первая реакция была неправильной и могла причинить ей дополнительную боль. Вместо того чтобы внимательно её выслушать, я отреагировал неуместно. Я прошу прощения у Алины".

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