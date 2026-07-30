Мобілізований "геній" Бармалій після п'яних домагань закодувався (фото)

Музикант і військовослужбовець Андрій Бармалій, якого днями звинуватили в непристойній поведінці щодо піар-менеджерки Аліни Галицької, зізнався, що зав'язав із алкоголем.

У своєму Instagram "геній саксофона", як його ще називають, оприлюднив медичну довідку про проходження аверсивної терапії цей крок артист зробив одразу після гучного скандалу, який поставив хрест на його співпраці з музичною спільнотою.

Андрій вирішив не відкладати справу в довгий ящик і взявся за себе всерйоз. У соцмережі він показав документ, що підтверджує проходження лікування, і супроводив публікацію лаконічним коментарем: "Іноді найкраще рішення – це не залишити собі вибору".

Згідно з довідкою, музиканту ввели препарат аверсивної дії з пролонгованим ефектом, а курс лікування розрахований на півроку – 180 днів. Лікарі суворо застерегли артиста навіть не наближатися до спиртного: заборона поширюється не лише на алкогольні напої, а й на деякі продукти харчування, що містять етиловий спирт.

Відео дня

Музикант закодувався від алкоголізму Фото: Instagram

Крім того, Бармалію радять регулярно спостерігатися у нарколога та не цуратися психологічної підтримки.

Аверсивна терапія – це метод боротьби із залежністю, суть якого в тому, щоб буквально відбити у людини бажання пити. Після прийому спеціальних препаратів навіть невелика доза спиртного викликає різке погіршення самопочуття, тож організм сам "вчиться" уникати алкоголю.

Що передувало

Кодування Бармалій пройшов не просто так – рішення дозріло на тлі гучного скандалу, який сколихнув музичну спільноту. 26 липня піар-менеджерка Аліна Галицька заявила, що під час зустрічі колег біля кінотеатру "Жовтень" у Києві Бармалій та продюсер Павло Ступак, будучи напідпитку, перейшли всі межі дозволеного в поводженні з нею.

За словами дівчини, чоловіки обіймали її та вигукували непристойні фрази, а сам Бармалій нібито поклав руку на її геніталії й стиснув. Інцидент, за її розповіддю, тривав від трьох до п'яти хвилин.

"Жодна моя реакція, крім активної згоди, не може виправдати таку поведінку. Було відчуття, що мене перестали сприймати як людину", – написала Галицька.

Це, за її словами, був не перший дзвіночок: раніше їй доводилося буквально виводити музиканта під руки, коли той ледве тримався на ногах від сп'яніння, і вже тоді він дозволяв собі недоречні жарти сексуального характеру.

Наслідки не забарилися

Після того як історія вийшла в публічне поле, музична спільнота Fusion Jams відхрестилася від музиканта й офіційно розірвала з ним співпрацю. Там пояснили, що подібні розмови з музикантом велися й раніше, а деякий час тому його навіть тимчасово відсторонювали від заходів через неприйнятну поведінку.

Не залишилися осторонь і "Культурні сили", де Бармалій проходить військову службу: організація наголосила, що така поведінка йде врозріз з її цінностями, і повідомила про початок службової перевірки.

Сам музикант, коли скандал набув розголосу, не став ховати голову в пісок і визнав, що того вечора був п'яний та порушив особисті межі Галицької. Щоправда, спочатку він запропонував їй досить дивне "музичне вибачення", пояснивши це тим, що йому легше висловлюватися через музику.

Пізніше Бармалій усе ж записав відеозвернення з офіційними перепросинами: "Алкоголь не є виправданням. Коли Аліна згодом звернулася до мене, я не усвідомив серйозності того, що сталося. Моя перша реакція була неправильною і могла завдати їй додаткового болю. Замість того, щоб уважно її вислухати, я відреагував недоречно. Я прошу вибачення в Аліни".

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