Жена Стейтема сотрудничает с россиянами: украинцы резко отреагировали (фото)

Английская супермодель и актриса Роузи Хантингтон-Уайтли снялась для российского бренда, что вызвало негативную реакцию украинцев.

В Threads разгорелась жаркая дискуссия по поводу поступка жены Джейсона Стейтема.

Рози Хантингтон-Уайтли работает с россиянами

"В принципе, это было видно ещё по боям Усика, что они не поддерживают Украину, теперь это только подтверждает — деньги не пахнут. Позиция понятна. Всем пох*р на то, что происходит у нас. Нас понимают только те, у кого в стране была война с Россией, всех остальных это не волнует. Ну и пошла н*х", — написала пользовательница сети с ником barday___.

В комментариях люди осудили поступок знаменитости:

"У неё настолько проблемы со съёмками, что она стала русским лицом".

"Вот никогда мне не симпатизировала эта пафосная парочка — и Стейтем, и его Варвара. Очень скользкие и отвратительные".

"В первые дни она собирала деньги для Украины, а теперь снимается для российского бренда. Лицемерная мразь".

"Она меня очень разочаровала. Подписана на неё в инсте уже давно, помню, как началась полномасштабная война в 22-м, она активно писала о поддержке Украины, даже отдельный пост в инстаграме был посвящён Украине, поэтому для меня это большое разочарование. Ну разве она настолько бедна, чтобы хвататься за такое?"

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Были и те, кто считает, что людям, не имеющим отношения к Украине, всё равно на войну, потому что она их не касается:

"Вы только сейчас поняли, что всем пох*р? Добро пожаловать в реальный мир".

"Я не берусь искать поддержки у иностранцев, в то время как многие украинцы не брезгуют тем, что связано с Россией. Для иностранцев это все далекая война, она их по сути не касается, так же, как и нас в свое время не очень касалось то, что происходит где-то там в мире. Поэтому никаких вопросов у меня уже не возникает".

Фото: Threads

Украинская блогерша Алина Френдий также обратила внимание на эту ситуацию.

"Сотрудничество с российским брендом в 2026 году означает поддержку войны, разрушений и ежедневных смертей украинцев", — обратилась украинка к Роузи.

Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская психологиня и блогерша Наталья Холоденко оказалась в центре скандала после посещения фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале.

На одном из своих концертов Джаред Лето рассказал о желании выступить в Москве и Санкт-Петербурге, а затем "заехать" в Киев. Украинцы остро отреагировали на заявление певца.

Кроме того, украинская певица Оля Полякова оказалась в центре громкого скандала из-за публичного взаимодействия с российским исполнителем на музыкальном фестивале в Латвии.