Дружина Стейтема співпрацює з росіянами: українці різко відреагували (фото)

Англійська супермодель та акторка Роузі Гантінгтон-Вайтлі знялася для російського бренду, чим викликала негативну реакцію українців.

У Threads розгорілася палка дискусія щодо вчинку дружини Джейсона Стейтема.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі працює з росіянами

"В принципі це було видно ще на боях Усика, що вони не підтримують Україну, тепер це тільки підтверджує — гроші не пахнуть. Позиція зрозуміла. Всім пох*р на те, що відбувається у нас. Нас розуміють тільки ті, в кого в країні була війна з росією, всіх інших це не хвилює. Ну і пішла н*х" — написала користувачка мережі з ніком barday___.

У коментарях люди засудили вчинок знаменитості:

"Це настільки в неї біда зі зйомками, що расєйським ліцом стала".

"От ніколи мені не симпатизувала ця пафосна парочка, що Стейтем, що його Варвара. Дуже слизькі та огидні".

"У перші дні вона збирала гроші для України, а тепер вона знімає для російського бренду. Лицемірна мерзота".

"Вона мене дуже розчарувала. Підписана на неї в інсті вже давно, пригадую як розпочалась повномасштабна війна в 22-му, вона активно постила про підтримку Україні, навіть окремий пост в інстаграмі був присвячений Україні, тому для мене це велике розчарування. Ну ж не настільки вона бідна, щоб хапатись за таке?"

Відео дня

Були й ті, хто вважає, що людям поза контекстом України все одно на війну, бо вона їх не стосується:

"Це ви тільки зараз зрозуміли, що всім пох*р? Ласкаво просимо у реальний світ".

"Я не берусь шукати підтримки в іноземців, в той час коли багато українців не гидує тим що звʼязане з росією. Для іноземців це все далека війна, вона їх по суті не стосується, так само, як і нас в свій час не дуже стосувалось те, що робиться десь там в світі. Тому жодних питань в мене вже не виникає".

Фото: Threads

Українська блогерка Аліна Френдій також звернула увагу на ситуацію.

"Співпраця з російським брендом у 2026 році означає підтримку війни, руйнувань і смертей українців щодня", — звернулася українка до Роузі.

Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська психологиня та блогерка Наталія Холоденко опинилася в центрі скандалу після відвідин фестивалю Лайми Вайкуле в Юрмалі.

На одному зі своїх концертів Джаред Лето розповів про бажання виступити у Москві та Санкт-Петербурзі, після чого "заїхати" до Києва. Українці гостро відреагували на заяву співака.

Крім того, українська співачка Оля Полякова опинилася в центрі гучного скандалу через публічну взаємодію з російським виконавцем на музичному фестивалі в Латвії.