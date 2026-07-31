Дружина Стейтема співпрацює з росіянами: українці різко відреагували (фото)
Англійська супермодель та акторка Роузі Гантінгтон-Вайтлі знялася для російського бренду, чим викликала негативну реакцію українців.
У Threads розгорілася палка дискусія щодо вчинку дружини Джейсона Стейтема.
Роузі Гантінгтон-Вайтлі працює з росіянами
"В принципі це було видно ще на боях Усика, що вони не підтримують Україну, тепер це тільки підтверджує — гроші не пахнуть. Позиція зрозуміла. Всім пох*р на те, що відбувається у нас. Нас розуміють тільки ті, в кого в країні була війна з росією, всіх інших це не хвилює. Ну і пішла н*х" — написала користувачка мережі з ніком barday___.
У коментарях люди засудили вчинок знаменитості:
- "Це настільки в неї біда зі зйомками, що расєйським ліцом стала".
- "От ніколи мені не симпатизувала ця пафосна парочка, що Стейтем, що його Варвара. Дуже слизькі та огидні".
- "У перші дні вона збирала гроші для України, а тепер вона знімає для російського бренду. Лицемірна мерзота".
- "Вона мене дуже розчарувала. Підписана на неї в інсті вже давно, пригадую як розпочалась повномасштабна війна в 22-му, вона активно постила про підтримку Україні, навіть окремий пост в інстаграмі був присвячений Україні, тому для мене це велике розчарування. Ну ж не настільки вона бідна, щоб хапатись за таке?"
Були й ті, хто вважає, що людям поза контекстом України все одно на війну, бо вона їх не стосується:
- "Це ви тільки зараз зрозуміли, що всім пох*р? Ласкаво просимо у реальний світ".
- "Я не берусь шукати підтримки в іноземців, в той час коли багато українців не гидує тим що звʼязане з росією. Для іноземців це все далека війна, вона їх по суті не стосується, так само, як і нас в свій час не дуже стосувалось те, що робиться десь там в світі. Тому жодних питань в мене вже не виникає".
Українська блогерка Аліна Френдій також звернула увагу на ситуацію.
"Співпраця з російським брендом у 2026 році означає підтримку війни, руйнувань і смертей українців щодня", — звернулася українка до Роузі.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українська психологиня та блогерка Наталія Холоденко опинилася в центрі скандалу після відвідин фестивалю Лайми Вайкуле в Юрмалі.
- На одному зі своїх концертів Джаред Лето розповів про бажання виступити у Москві та Санкт-Петербурзі, після чого "заїхати" до Києва. Українці гостро відреагували на заяву співака.
Крім того, українська співачка Оля Полякова опинилася в центрі гучного скандалу через публічну взаємодію з російським виконавцем на музичному фестивалі в Латвії.