Фанател от Путина, учился в РФ и имел аккаунт на OnlyFans: всплыла правда о "великом друге Украины"

Француз Николя Амбер, прославившийся во время большой войны благодаря тому, что выучил украинский язык и проживает во Львове, на самом деле имеет русский след.

Журналисты "Телевидения Торонто" провели расследование, обнаружив старые страницы иностранца в социальных сетях и его резюме.

Кто такой Николя Амбер

"Репетитор, политолог, русофил, консерватор и модель OnlyFans. Нет, они не заходят в бар. Это один иностранец, который создавал в Украине образ её самого искреннего друга. А потом этот друг Украины синхронно с россиянами начал набрасывать ИПСО на вентилятор", — говорит журналист Анатолий Остапенко.

Напомним, что в мае этого года украинцы массово обсуждали тему мигрантов.

"Угроза со стороны мигрантов — это выдуманная и искусственно раздутая тема. Как видите, уже июль, а мое место пока не занял мигрант из Бангладеша", — говорит Анатолий.

Відео дня

Николя Амбер стал одним из организаторов митингов против мигрантов.

"Параллельно эту тему раздувает российская пропаганда. Их поддерживают и продвигают сомнительные народные депутаты и сомнительные активисты", — добавил журналист.

В частности, пользователи обнаружили фотографию Николя на фоне российского флага. Француз рассказывал, что покинул РФ в 2017 году после того, как разоблачил там коррупцию и оказался в опасности.

Николя Амбер Фото: коллаж Фокус

Скандалы Николая

В январе 2022 года француз утверждал, что к нему приставал священник из УПЦ, а в 2024 году сделал аналогичные заявления в отношении священника из ПЦУ.

В 2025 году блог Амбера резко политизировался, он стал говорить о "соросятах". А уже в июле 2026 года Meta заблокировала его страницы в Instagram и Facebook.

"Учитель французского из Прованса, христианин и исследователь церкви, борец с мигрантами. Это то, что о Николя известно общественности. Но мы копнули чуть глубже и обнаружили скрытое российское прошлое и неортодоксальную сторону", — говорит Остапенко.

Николя Амбер с женой-украинкой Фото: Instagram

Русский след

В частности, Николя пробовал себя в качестве модели, криптотрейдера и проповедника, появлялся в украинских евангелических церквях, осуждал ЛГБТ-парады во Франции. Впрочем, журналисты нашли его аккаунт на платформе OnlyFans.

В родном Провансе, в городе Авиньон, Николя пел в церковном хоре православной церкви. Хотя формально она относится к Константинопольскому патриархату, но приход, в который она входит, был основан выходцами из русской православной эмиграции. Часть духовенства составляют клирики русского происхождения. А среди основателей был священник Московского патриархата.

"Хотя этот приход и не входит в состав РПЦ, но придерживается русской православной церковной традиции. Среди прихожан церкви, конечно, много россиян. То есть Николя с подросткового возраста формировался в русской церковной среде. Возможно, его так манила русская душа", — отметил журналист.

Кроме того, "Телевидение Торонто" обнаружило его резюме на российском сайте объявлений. В университете во Франции Николя изучал специальность "политическая и религиозная социология", а свои дипломные работы он посвятил именно русской церкви.

В резюме иностранец отмечает, что в 2018 году учился в Москве, в российской президентской академии.

По его словам, он пробыл там всего три месяца и сбежал под угрозой смерти. Но журналисты нашли его старую страницу в "ВКонтакте". Оттуда стало известно, что в Россию Николя Амбер регулярно приезжал как минимум с 17 по 20 лет. А еще искал в Москве стажировку и работу.

Некоторое время во Франции мужчина работал помощником депутата и составлял доклады о взаимоотношениях между Францией, Европой и Россией.

Николя Амбер Фото: Instagram

А летом 2020 года он объявил о переезде в РФ. Более того, Николя восхищался тем, как Путин защищает русскую культуру.

"Итак, что у нас есть? Николя увлекался русским православием, приезжал в Россию и проводил время в окружении европейских русофилов", — говорит Остапенко.

Тема мигрантов

Француз разбирается в политологии и в 2021 году читал лекции о том, как можно манипулировать людьми, используя тему миграции.

"А спустя несколько лет он сам основал в Украине компанию, построенную именно на этом страхе… Итак, за медийным фасадом преподавателя французского языка и друга Украины мы обнаружили политолога с российским образованием. За историей о нескольких месяцах в России стоят годы поездок в Москву, где он искал работу и стажировку. За публичным борцом за традиционные ценности — аккаунт на OnlyFans. А за образом христианина — российская церковная среда, которая сопровождает его всю жизнь", — резюмировал журналист.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Николя Амбер, который во время войны переехал во Львов, после посещения Киева пожаловался на русский язык на улицах.

Николя отказал в индивидуальных уроках французского скандально известной Анне Алхим.

Кроме того, Рози Хантингтон-Уайтли снялась для российского бренда, что вызвало негативную реакцию украинцев.