Фанатів від Путіна, вчився в РФ і сидів на OnlyFans: спливла правда про "великого друга України"

Француз Ніколя Амбер, який став відомим під час великої війни, адже вивчив українську та мешкає у Львові, насправді має російський слід.

Журналісти "Телебачення Торонто" провели розслідування, знайшовши старі сторінки іноземця в соцмережах та його резюме.

Хто такий Ніколя Амбер

"Репетитор, політолог, русофіл, консерватор та модель OnlyFans. Ні, не заходять в бар. Це один іноземець, який будував в Україні образ її найщирішого друга. А потім друг України синхронно з росіянами почав накидувати ІПСО на вентилятор", — каже журналіст Анатолій Остапенко.

Нагадаємо, що у травні цього року українці масово обговорювали тему мігрантів.

"Загроза мігрантів вигадана і штучно роздута тема. Як бачите, вже липень і моє місце поки не зайняв мігрант з Бангладешу", — каже Анатолій.

Відео дня

Ніколя Амбер став одним з організаторів мітингів проти мігрантів.

"Паралельно цю тему розкачує російська пропаганда. Їх підтримують та пропагують мутні народні депутати та сумнівні активісти", — додав журналіст.

Зокрема, люди знайшли фото Ніколя на фоні російського прапору. Француз казав, що він покинув РФ у 2017 року після того, як викрив там корупцію та йому загрожувала небезпека.

Ніколя Амбер Фото: колаж Фокус

Скандали Ніколя

У січні 2022 року француз казав, що його домагався священник з УПЦ, а у 2024 зробив схожі заяви про священника з ПЦУ.

У 2025 році блог Амбера різко політизувався, він заговорив про "соросят". А вже в липні 2026 року Meta заблокували його сторінки в Instagram та Facebook.

"Вчитель французької з Провансу, християнин і дослідник церкви, борець з мігрантами. Це те, що відомо про Ніколя публічно. Але ми копнули трохи глибше і виявили приховане російське минуле і неортодоксальну сторону", — каже Остапенко.

Ніколя Амбер з дружиною-українкою Фото: Instagram

Російський слід

Зокрема, Ніколя пробував себе моделлю, криптотрейдером та апостолом-проповідником, зʼявлявся в українських євангелістських церквах, засуджував ЛГБТ-паради у Франції. Втім, журналісти знайшли його акаунт на платформі OnlyFans.

У рідному Провансі, місті Авіньйон, Ніколя співав у церковному хорі православної церкви. Хоча формально вона належить до Константинопольського патріархату, але парафію, до якої вона входить, сформували вихідці з російської православної еміграції. Частину духовенства становлять клірики російського походження. А серед засновників був священник московського патріархату.

"Хоч ця парафія і не входить до РПЦ, але дотримується російської православної церковної традиції. Серед прихожах церкви, звісно, є багато росіян. Тобто Ніколя з підліткових років формувався в російському церковному середовищі. Можливо, його так манила російська душа", — зазначив журналіст.

Також "Телебачення Торонто" знайшли його резюме на російському сайті оголошень. В університеті у Франції Ніколя вчився на спеціальності "політична та релігійна соціологія" і свої дипломні роботи він присвятив саме російській церкві.

У резюме іноземець зазначає, що у 2018 році вчився у Москві, в російській президентській академії.

За його словами, він провів там лише три місяці і втік під загрозою смерті. Але журналісти знайшли його стару сторінку у "Вконтакте". Звідти стало відомо, що в Росію Ніколя Амбер регулярно приїздив щонайменше з 17 по 20 рік. А ще шукав у Москві стажування та роботу.

Певний час у Франції чоловік працював помічником парламентаря та писав доповіді про взаємовідносини Франції, Європи та Росії.

Ніколя Амбер Фото: Instagram

А влітку 2020 року він заявив про переїзд у РФ. Ба більше, Ніколя захоплювався тим, як Путін захищає російську культуру.

"То що ми маємо? Ніколя захоплювався російським православʼям, приїздив в Росію та проводив час в оточенні європейських русофілів", — каже Остапенко.

Тема міграції

Француз розуміється на політології та у 2021 році давав лекції про те, як можна маніпулювати людьми темою міграції.

"А за кілька років сам запустив в Україні компанію, побудовану саме на цьому страху… Отже, за медійним фасадом викладача французької та друга України ми знайшли політолога з російською освітою. За історією про кілька місяців у Росії стоять роки поїздок до Москви, де він шукав роботу і стажування. За публічним борцем за традиційні цінності — акаунт на OnlyFans. А за образом християнина — російське церковне середовище, яке супроводжує його все життя", — резюмував журналіст.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ніколя Амбер, який під час великої війни переїхав до Львова, після відвідин Києва поскаржився на російську мову на вулицях.

Ніколя відмовив в індивідуальних уроках французької скандальній Анні Алхім.

Крім того, Роузі Гантінгтон-Вайтлі знялася для російського бренду, чим викликала негативну реакцію українців.