Недовольный мужчина снял с себя одежду и пригнул с моста: что он хотел этим сказать (видео)

44-летний мужчина в неадекватном состоянии залез на северную башню Бруклинского моста в Нью-Йорке, разделся догола и на глазах у ошеломленных прохожих бросился вниз в воду.

Инцидент произошел в воскресенье около 14:30 со стороны Манхэттена. Несмотря на высоту падения, мужчина чудом остался в живых. По словам источников в полиции, прежде чем прыгнуть, мужчина успел закрепить на вершине моста несколько флагов, а уже потом начал снимать с себя одежду. На место оперативно прибыло спецподразделение полиции Нью-Йорка, сотрудники которого пытались уговорить его спуститься. Однако уговоры не возымели действия – мужчина все же прыгнул. Видео впоследствии опубликовали в сети.

Очевидцы не успели и глазом моргнуть, как развернулась жуткая сцена. Один из пользователей соцсети X, снимая происходящее, написал: "Парень прыгнул с верху, раздевшись догола".

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Держал одежду над головой

На попавших в сеть кадрах видно, как во время падения мужчина держал над головой какой-то предмет одежды или сумку, словно пытался сделать из него самодельный парашют. Впрочем, это вряд ли могло бы существенно смягчить удар о воду с такой высоты.

Среди флагов, которые он установил на мосту, полиция обнаружила флаг Казахстана, а также одеяло с надписью, содержание которой пока установить не удалось.

Спасатели не теряли ни минуты

Мужчину вытащили из Ист-Ривера практически сразу после падения. Пострадавшего доставили в больницу, где его состояние оценили как стабильное.

44-летний мужчина пригнул с моста Фото: X (Twitter)

Следует отметить, что высота подвесных башен моста достигает примерно 85 метров, поэтому спасатели, по сути, вытащили мужчину буквально с того света.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства воскресного инцидента.

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