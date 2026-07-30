Целовался с любовницей: мужчину случайно "поймали с поличным" — видео выложили в сеть

Партнера влиятельной юридической фирмы Wachtell, Lipton, Rosen & Katz из Нью-Йорка отправили в отпуск после того, как видео его страстных объятий с младшей коллегой облетело социальные сети. История разошлась в интернете на прошлой неделе и уже стоила адвокату запланированного перехода в конкурирующую компанию.

45-летний Натаниэль Каллертон попал в объектив случайного прохожего в Центральном парке в Нью-Йорке. По информации Financial Times, которая ссылается на осведомлённых о ситуации источников, юриста отстранили от работы на время служебного расследования.

Еще накануне скандала Каллертон должен был присоединиться к группе из более чем десятка известных адвокатов Wachtell, которые на этой неделе перешли в конкурирующую фирму Gibson Dunn. Однако эти планы пришлось похоронить – именно из-за видео, которое разлетелось по сети.

Целовался в парке

Камера запечатлела, как Каллертон целуется со своей 29-летней коллегой Келси Боренцвейг – юристом того же отдела фирмы. Этот момент снял блогер под ником Jay Guapõ, и ролик мгновенно разлетелся по сети: только в TikTok его посмотрели уже более 4 миллионов раз.

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Пара избегала блогера, отмахиваясь руками Фото: TikTok

На кадрах пара сидит на скамейке и целуется, пока блогер не подходит вплотную с телефоном наготове. "Найдите себе комнату, здесь же вокруг дети", – бросает он.

На кадрах пара сидит на скамейке и целуется, пока блогер не подходит вплотную Фото: TikTok

Застигнутые врасплох юристы смущаются и пытаются прикрыть лица. Каллертон поднимается с улыбкой и пытается прогнать незваного гостя, а Боренцвейг спокойно советует ему "убрать телефон".

Застигнутые врасплох юристы растерялись Фото: TikTok

В ответ тиктокер, известный своей склонностью к провокациям, отрезает: "Не трогай меня – потому что если будешь трогать, придется ответить тем же".

Личная жизнь фигурантов

Ситуация осложняется тем, что Каллертон женат – с 2016 года он состоит в браке с Мойрой Пензой, 42-летней партнершей другой крупной юридической фирмы Нью-Йорка.

По данным Daily Mail, супруги живут вместе в роскошной квартире в кооперативе на Аппер-Ист-Сайде стоимостью 2,3 миллиона долларов. Что касается Боренцвейг, то, по словам источника издания, до недавнего времени она встречалась с другим юристом, но пара недавно рассталась.

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