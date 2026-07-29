Полиция объявила в розыск женщину, которую мужчина превратил в рабыню у себя дома (фото)

В Мерсисайде, Великобритания, 33-летнюю Зою Ли родные разыскивали как без вести пропавшую, а она тем временем месяцами терпела издевательства со стороны сожителя в стенах его же квартиры.

В конце июня 2026 года суд Ливерпуля приговорил обидчика женщины, Марка Шилза, к 43 месяцам лишения свободы за нападение, нанесение телесных повреждений, уничтожение имущества и нарушение запретительного предписания.

Женщина говорит, что теперь, когда мужчина наконец-то оказался за решеткой, она может вздохнуть с облегчением и начать жизнь с чистого листа вместе со своими четырьмя дочерьми. Что известно об этой истории — читайте в материале Фокуса.

Знакомство обернулось ловушкой

Зоя и Марк выросли в одном районе Сент-Хеленс и начали встречаться в 2019 году. Разница в десять лет казалась ей тогда скорее преимуществом — она смотрела на него снизу вверх и верила ему так же, как себе самой.

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"У меня уже было две дочери от предыдущих отношений, и Марк хорошо с ними ладил. Мы гуляли по полям, бродили по ручью, ездили отдыхать на кемпере. Я полностью ему доверяла, ведь мы выросли по соседству", — рассказывает Зоя.

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Когда весной 2020 года объявили локдаун, Марк переехал к ней. Вскоре Зоя забеременела. Именно тогда в их отношениях начали появляться трещины.

"Марк был ужасно ревнивым. Я думала, что это из-за возраста, из-за какой-то неуверенности в себе, но легче не становилось. Пыталась разорвать отношения, но он не давал мне и шага сделать", — вспоминает она.

Круг замкнулся

Дочь родилась в ноябре 2020 года, и Зоя надеялась, что это станет новым началом. Надежды не оправдались.

"Он обвинял меня каждый раз, когда терял самообладание, и в конце концов я сама начала верить, что виновата именно я. Потеряла всякую уверенность в себе", — рассказывает женщина со слезами на глазах.

Марк Шилз проведет за решеткой 43 месяца за нападение Фото: Focus Features

Через два года у пары родился еще один общий ребенок, а с началом 2025 года жестокость Марка стала нарастать.

"Я ухаживала за четырьмя детьми, держала на себе весь дом и день за днем терпела домашнее насилие — это было невыносимо тяжело. Его арестовывали за нападение на меня, обязывали держаться подальше, но он каждый раз возвращался. Ничего не могла поделать", – вспоминает Зоя.

Избитая, запертая, в розыске

В сентябре 2025 года Марк избил Зою так, что у нее сильно опухло лицо и под глазом появился синяк. После этого он отобрал у нее телефон и фактически не выпускал из квартиры.

Марк избил Зою так, что у нее сильно опухло лицо и под глазом появился синяк Фото: Focus Features

Семья, не получив от нее никаких известий, забила тревогу и обратилась в полицию. Об исчезновении женщины даже написали в местных СМИ — Зою официально объявили пропавшей без вести.

"Когда Марк увидел эту новость, он наконец отпустил меня, и я сразу поехала в больницу. У моей старшей дочери как раз был восемнадцатый день рождения, а я не смогла пойти на праздник — лицо было все в синяках и отеках. Это было дно. Я снова попыталась уйти, но он меня не отпускал — я была полностью под его контролем", — говорит она.

Ночь, которая едва не унесла жизнь

В ноябре ситуация достигла критической точки. Марк разбил ей губу, оставил синяк под глазом, глубокие порезы и побои.

"Я ездила к родным, но Марк все контролировал, — вспоминает Зоя. — Когда мы вернулись домой, он заметил у меня на шее маленькую красную полоску — след от воротника куртки. Посветил фонариком, начал рассматривать шею, будто я в чем-то провинилась. Это было настолько унизительно".

Далее, по ее словам, он вошел в раж: бил кулаками, толкал локтями, пинал ногами. Забрал разряженный телефон и не отпускал ни на шаг — даже в туалет.

"Он сломал мой телефон пополам, прижал меня к кровати коленями и закричал: "Почему ты доводишь меня до этого?". Я думала, он меня там убьет. Меня ужасала мысль, что я больше никогда не увижу своих четырех дочерей", — описывает ситуацию потерпевшая.

Зоя Ли обратилась за помощью в полицию Фото: Focus Features

Зои удалось на мгновение вырваться и добежать до телефонной будки, чтобы набрать 999, но, увидев, что Марк гонится за ней по улице, она положила трубку.

Ночью женщина сбежала в соседнюю квартиру, но Марк догнал ее и вернул обратно. Только под утро ей удалось ускользнуть во второй раз и наконец дозвониться за помощью из телефонной будки.

Через несколько часов после начала этого кошмара Марка Шилза арестовали, а Зоя провела три суток в больнице.

Жизнь после кошмара

"С тех пор меня мучают ночные кошмары — снится, что он нападает на меня. Постоянно боюсь, что он меня найдет. Пришлось переехать в другой город, начать все сначала. Даже когда вижу людей с рыжими волосами, как у него, – меня накрывают воспоминания. Он сделал все, чтобы разрушить мою жизнь до основания".

В суде Ливерпуля выяснилось, что 43-летний Шилз имеет 17 предыдущих судимостей за 23 преступления, в числе которых — две судимости за избиение именно Зои. На этот раз он получил 43 месяца лишения свободы и еще 17 месяцев условного надзора после освобождения.

"Я невероятно рада, что это наконец закончилось. Теперь пришло время строить новую жизнь — для себя и для дочерей. Я открыла собственное дело в сфере эстетической косметологии и постепенно возвращаю себе уверенность. Меня до сих пор пугает, как долго он держал меня в оковах, но в то же время я горжусь тем, что наконец нашла в себе силы дать ему отпор. Надеюсь, моя история придаст кому-то смелости поступить так же", — делится британка.

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