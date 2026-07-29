Поліція оголосила в розшук жінку, яку чоловік зробив вдома невільницею (фото)

У Мерсісайді, Велика Британія, 33-річну Зою Лі рідні шукали як безвісти зниклу, а вона тим часом місяцями терпіла знущання від співмешканця у стінах його ж квартири.

Наприкінці червня 2026 року суд Ліверпуля відправив кривдника жінки, Марка Шилза, за ґрати на 43 місяці за напад, завдання тілесних ушкоджень, знищення майна та порушення заборонного припису.

Жінка каже, що тепер, коли чоловік нарешті за гратами, вона нарешті може зітхнути з полегшенням і почати життя з чистого аркуша разом із чотирма доньками. Що відомо про цю історію, – читайте у матеріалі Фокусу.

Знайомство обернулося пасткою

Зоя й Марк виросли в одному районі Сент-Хеленса і почали зустрічатися у 2019 році. Різниця у десять років здавалася їй тоді радше перевагою – вона дивилася на нього знизу вгору й вірила йому як самій собі.

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"У мене вже було дві доньки від попередніх стосунків, і Марк добре з ними ладнав. Ми гуляли полями, бродили по струмку, їздили відпочивати на кемпері. Я довіряла йому повністю, бо ми виросли по сусідству", – розповідає Зоя.

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Коли навесні 2020-го оголосили локдаун, Марк переїхав до неї. Невдовзі Зоя завагітніла. Саме тоді тріщини у стосунках почали розповзатися.

"Марк був страшенно ревнивим. Я думала, це через вік, через якусь невпевненість у собі, але легше не ставало. Намагалася розірвати стосунки, та він не давав мені й кроку ступити", – згадує вона.

Коло замкнулося

Донька народилася у листопаді 2020-го, і Зоя сподівалася, що це стане новим початком. Надії не справдилися.

"Він звинувачував мене щоразу, коли зривався, і врешті я й сама почала вірити, що винна саме я. Втратила будь-яку впевненість у собі", – розповідає жінка зі сльозами на очах.

Марк Шилз проведе за ґрати 43 місяці за напад Фото: Focus Features

Через два роки в пари з’явилася ще одна спільна дитина, а з початком 2025-го жорстокість Марка почала набирати обертів.

"Я доглядала за чотирма дітьми, тягнула на собі весь дім і день у день терпіла домашнє насильство – це було нестерпно важко. Його заарештовували за напад на мене, зобов’язували триматися подалі, але він щоразу повертався. Нічого не могла вдіяти", – пригадує Зоя.

Побита, замкнена, в розшуку

У вересні 2025-го Марк побив Зою так, що в неї сильно розпухло обличчя і з’явився синець під оком. Після цього він відібрав у неї телефон і фактично не випускав із квартири.

Марк побив Зою так, що в неї сильно розпухло обличчя і з"явився синець під оком Фото: Focus Features

Родина, не отримуючи від неї жодної звістки, забила на сполох і звернулася до поліції. Про зникнення жінки навіть написали в місцевих ЗМІ – Зою офіційно оголосили безвісти зниклою.

"Коли Марк побачив цю новину, він мене нарешті відпустив, і я одразу поїхала до лікарні. У моєї старшої доньки саме було вісімнадцятиріччя, а я не змогла піти на свято – обличчя було все в синцях і набряках. Це було дно. Я знову спробувала піти, але він мене не відпускав – я була повністю під його контролем", – каже вона.

Ніч, яка мало не забрала життя

У листопаді ситуація дійшла до критичної точки. Марк розбив їй губу, залишив синець під оком, глибокі порізи й побої.

"Я їздила до рідних, але Марк все контролював, – згадує Зоя. – Коли ми повернулися додому, він побачив у мене на шиї маленьку червону смужку – сліду від коміра куртки. Присвітив ліхтариком, почав розглядати шию, наче я в чомусь провинилася. Це було настільки принизливо".

Далі, за її словами, він увійшов у кураж: бив кулаками, штовхав ліктями, копав ногами. Забрав розряджений телефон і не відпускав від себе жодного кроку – навіть у туалет.

"Він переламав мій телефон навпіл, притиснув мене до ліжка коліньми й закричав: "Чому ти доводиш мене до цього?". Я думала, він мене там уб’є. Мене жахала думка, що я більше ніколи не побачу своїх чотирьох доньок", – описує ситуацію потерпіла.

Зою Лі звернулась за допомогою до поліції Фото: Focus Features

Зої вдалося на мить вирватися й добігти до телефонної будки, щоб набрати 999, але, побачивши, що Марк женеться за нею вулицею, вона поклала слухавку.

Вночі жінка втекла до сусідньої квартири, та Марк наздогнав і повернув її назад. Лише під ранок вона змогла вислизнути вдруге й нарешті додзвонитися по допомогу з телефонної будки.

Через кілька годин після початку цього кошмару Марка Шилза заарештували, а Зоя провела три доби в лікарні.

Життя після кошмару

"Відтоді мене мучать нічні кошмари – сниться, що він на мене нападає. Постійно боюся, що він мене знайде. Довелося переїхати в інше місто, почати все спочатку. Навіть коли бачу людей з рудим волоссям, як у нього, – накриває флешбеками. Він зробив усе, щоб зруйнувати моє життя вщент".

У суді Ліверпуля з’ясувалося, що 43-річний Шилз має 17 попередніх судимостей за 23 злочини, серед яких – дві судимості за побиття саме Зої. Цього разу він отримав 43 місяці ув’язнення та ще 17 місяців умовного нагляду після звільнення.

"Я неймовірно рада, що це нарешті скінчилося. Тепер настав час будувати нове життя – для себе і для доньок. Я відкрила власну справу у сфері естетичної косметології і потроху повертаю собі впевненість. Мене й досі лякає, як довго він тримав мене в шорах, але водночас я пишаюся, що врешті знайшла сили дати йому відсіч. Сподіваюся, моя історія додасть комусь сміливості зробити те саме", – ділиться британка.

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