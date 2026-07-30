Цілувався з коханкою: чоловіка випадково "спіймали на гарячому" – відео злили в мережу

Партнера впливової юридичної фірми Wachtell, Lipton, Rosen & Katz з Нью-Йорка відправили у відпустку після того, як відео його палких обіймів із молодшою колегою облетіло соцмережі. Історія набула розголосу минулого тижня і вже коштувала адвокатові запланованого переходу до конкурентної компанії.

45-річний Натаніел Каллертон потрапив в об'єктив випадкового перехожого в Центральному парку, що в Нью-Йорку. За інформацією Financial Times, яка посилається на обізнаних із ситуацією людей, юриста відсторонили від роботи на час службового розслідування.

Ще напередодні скандалу Каллертон мав приєднатися до групи з понад десятка знаних адвокатів Wachtell, які цього тижня перейшли до фірми-конкурента Gibson Dunn. Однак ці плани довелося поховати – саме через відео, що розійшлося мережею.

Цілувався в парку

Камера зафіксувала, як Каллертон цілується зі своєю 29-річною колегою Келсі Боренцвейг – асоційованим юристом того ж відділу фірми. Момент зняв блогер під ніком Jay Guapõ, і ролик миттєво розлетівся: лише на TikTok його переглянули вже понад 4 мільйони разів.

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Пара уникала блогера, відмахуючись руками Фото: TikTok

На кадрах пара сидить на лавці й цілується, доки блогер не наближається впритул із телефоном напоготові. "Знайдіть собі кімнату, тут же діти навколо", – кидає він.

На кадрах пара сидить на лавці й цілується, доки блогер не наближається впритул Фото: TikTok

Захоплені зненацька юристи ніяковіють і намагаються прикрити обличчя. Каллертон підводиться з посмішкою й пробує відігнати незваного гостя, а Боренцвейг спокійно радить йому "прибрати телефон".

Захоплені зненацька юристи зніяковіли Фото: TikTok

У відповідь тіктокер, відомий своєю схильністю до провокацій, огризається: "Не чіпай мене – бо якщо чіпатимеш, доведеться чіпати у відповідь".

Особисте життя фігурантів

Ситуація ускладнюється тим, що Каллертон одружений – із 2016 року він у шлюбі з Мойрою Пензою, 42-річною партнеркою іншої великої юрфірми Нью-Йорка.

За даними Daily Mail, подружжя мешкає разом у розкішному кооперативному помешканні на Аппер-Іст-Сайді вартістю 2,3 мільйона доларів. Що ж до Боренцвейг, то, за словами джерела видання, донедавна вона зустрічалася з іншим юристом, але пара нещодавно розійшлася.

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