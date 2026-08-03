Невдоволений чоловік зняв із себе одяг й пригнув з мосту: що він хотів цим сказати (відео)

44-річний чоловік у неадекватному стані заліз на північну вежу Бруклінського мосту в Нью-Йорку, роздягнувся догола і на очах у приголомшених перехожих кинувся вниз у воду.

Інцидент стався в неділю близько 14:30 з боку Мангеттена. Попри висоту падіння, чоловік дивом залишився живим. За словами джерел у поліції, перш ніж стрибнути, чоловік встиг закріпити на вершині мосту кілька прапорів, а вже потім почав знімати з себе одяг. На місце оперативно прибула спецпідрозділ поліції Нью-Йорка, співробітники якого намагалися умовити його спуститися. Проте вмовляння не подіяли – чоловік все ж таки стрибнув. Відео згодом опублікували в мережі.

Очевидці не встигли й оком змигнути, як розгорнулася моторошна сцена. Один з користувачів соцмережі X, знімаючи те, що відбувалося, написав: "Хлопець стрибнув з верху, роздягнувшись догола".

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Тримав одяг над головою

На кадрах, що потрапили в мережу, видно, як під час падіння чоловік тримав над головою якийсь предмет одягу або сумку, ніби намагався зробити з нього саморобний парашут. Втім, це навряд чи могло суттєво пом'якшити удар об воду з такої висоти.

Серед прапорів, які він встановив на мосту, поліція виявила прапор Казахстану, а також ковдру з написом, зміст якого поки що встановити не вдалося.

Рятувальники не гаяли ні хвилини

Чоловіка витягнули з Іст-Ріверу практично одразу після падіння. Постраждалого доставили до лікарні, де його стан оцінили як стабільний.

44-річний чоловік пригнув з мосту Фото: X (Twitter)

Варто зазначити, що висота підвісних веж моста сягає приблизно 85 метрів, тож рятувальники, по суті, витягли чоловіка буквально з того світу.

Наразі поліція продовжує з'ясовувати обставини недільного інциденту.

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