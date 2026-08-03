Невдоволений чоловік зняв із себе одяг й пригнув з мосту: що він хотів цим сказати (відео)
44-річний чоловік у неадекватному стані заліз на північну вежу Бруклінського мосту в Нью-Йорку, роздягнувся догола і на очах у приголомшених перехожих кинувся вниз у воду.
Інцидент стався в неділю близько 14:30 з боку Мангеттена. Попри висоту падіння, чоловік дивом залишився живим. За словами джерел у поліції, перш ніж стрибнути, чоловік встиг закріпити на вершині мосту кілька прапорів, а вже потім почав знімати з себе одяг. На місце оперативно прибула спецпідрозділ поліції Нью-Йорка, співробітники якого намагалися умовити його спуститися. Проте вмовляння не подіяли – чоловік все ж таки стрибнув. Відео згодом опублікували в мережі.
Очевидці не встигли й оком змигнути, як розгорнулася моторошна сцена. Один з користувачів соцмережі X, знімаючи те, що відбувалося, написав: "Хлопець стрибнув з верху, роздягнувшись догола".
Тримав одяг над головою
На кадрах, що потрапили в мережу, видно, як під час падіння чоловік тримав над головою якийсь предмет одягу або сумку, ніби намагався зробити з нього саморобний парашут. Втім, це навряд чи могло суттєво пом'якшити удар об воду з такої висоти.
Серед прапорів, які він встановив на мосту, поліція виявила прапор Казахстану, а також ковдру з написом, зміст якого поки що встановити не вдалося.
Рятувальники не гаяли ні хвилини
Чоловіка витягнули з Іст-Ріверу практично одразу після падіння. Постраждалого доставили до лікарні, де його стан оцінили як стабільний.
Варто зазначити, що висота підвісних веж моста сягає приблизно 85 метрів, тож рятувальники, по суті, витягли чоловіка буквально з того світу.
Наразі поліція продовжує з'ясовувати обставини недільного інциденту.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
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