"Сказала мужу, где меня похоронить": звезда нулевых рассказала о встрече с домовым

Украинская певица впервые откровенно рассказала о тяжелом периоде своей жизни, когда панические атаки довели ее до мыслей о смерти. Артистка, известная также как основательница конкурса красоты "Мисс Блонд Украины", вспомнила и мистический случай, который пережила вместе с подругами во время поездки в Польшу.

По словам Оксаны Вояж, некоторое время ее преследовали внезапные нападения невыразимого страха, которые накрывали, как волна, без видимой причины. Врачи успокаивали, что речь идет о "фальшивых" сердечных приступах и поводов для тревоги нет, однако это отнюдь не помогало – сердце колотилось, тело трясло, а тахикардия не отпускала.

"Я жила с умирающим ощущением, и даже сказала мужу, где меня похоронить – думала, что времени осталось совсем немного", – призналась Оксана Вояж в интервью Фокусу.

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Артистка говорит, что сейчас этот тяжелый этап позади, а сам опыт закалил ее, а не сломал.

"Тогда мне казалось, что это конец, а теперь я знаю – это было только началом", – поделилась она, добавив, что возраст ее ничуть не пугает: сил и энергии, по ее словам, хватит еще лет на тридцать вперед.

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Домовой в польском доме

Не обошлось и без мистики. Вояж вспомнила ночь, проведенную в старом доме в Польше, куда она приехала вместе с двумя подругами, в то время как мужчины ночевали в другой комнате.

Среди ночи певица услышала непонятный звук, сравнимый с чем-то земным – не животное, не насекомое. Звук постепенно нарастал и приближался, пока не загремел прямо в комнате, словно через микрофон.

"Меня трясло от страха, я разбудила подругу и спросила: "Что это?" Она спокойно ответила: "Это обычный домовой, сейчас я прочту "Отче наш", и он уйдет", – рассказала артистка.

Вояж припомнила ночь, проведенную в старом доме в Польше Фото: Instagram

По словам Вояж, на тот момент он еще не был верующим человеком, однако начал повторять слова молитвы за подругой. Звук стихал постепенно, а как только прозвучали последние слова "Отче наш", исчез мгновенно и полностью. Подруга только улыбнулась в ответ: "Видишь, я же тебе говорила – обычный домовой".

О порче, молитве и справедливости

Затронула артистку и тему негативной энергетики. По ее мнению, порча – это реальное влияние негативных вибраций, частичное подтверждение существования которого, как она считает, уже дали и сами ученые.

Вояж говорит, что лично экспериментировала с ауродиагностикой и убедилась: молитва способна исцелять, и это не имеет ничего общего с эффектом плацебо. По ее словам, человек за тысячи километров способен молиться за кого-то – эта энергия преодолевает любые расстояния, ведь для него не существует ни времени, ни пространства.

Артистка затронула тему негативной энергетики Фото: Instagram

Впрочем, есть и обратная сторона – люди, способные направлять негативную энергию на других, когда может даже навредить даже нехорошее мнение. Самая надежная защита от такого влияния, убеждена певица, – три молитвы: "Отче наш", "Да воскреснет Бог" и 90-й псалом "Жив в помощи".

"Если чувствуете, что кто-то пытается забрать вашу энергию, достаточно мысленно читать эти молитвы – вокруг вас формируется купол с положительных вибраций, который трудно пробить", – объяснила артистка.

Самая надежная защита от негативного влияния, уверена певица, – три молитвы. Фото: Instagram

Существуют, по ее словам, по-настоящему темные ритуалы и заговоры, которые она считает тяжким грехом.

"Когда спрашивают, где Бог и почему молчит, глядя на таких людей, как Путин, я убеждена: ответ будет – его род будет страдать до седьмого колена", – заявила певица.

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