"Сказала чоловікові, де мене поховати": зірка нульових розповіла про зустріч з домовиком

Українська співачка вперше відверто розповіла про найважчий період свого життя, коли панічні атаки довели її до думок про смерть. Артистка, відома також як засновниця конкурсу краси "Міс Блонд України", пригадала й містичний випадок, який пережила разом із подругами під час поїздки до Польщі.

За словами Оксани Вояж, певний час її переслідували раптові напади невимовного страху, які накривали, наче хвиля, без жодної видимої причини. Лікарі заспокоювали, що йдеться про "фальшиві" серцеві напади і приводів для тривоги немає, проте це аж ніяк не допомагало – серце калатало, тіло трусило, а тахікардія не відпускала.

"Я жила з відчуттям, що помираю, і навіть сказала чоловікові, де мене поховати – думала, що часу лишилося зовсім небагато", – зізналась Оксана Вояж в інтерв’ю Фокусу.

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Артистка каже, що зараз цей важкий етап уже позаду, а сам досвід загартував її, а не зламав.

"Тоді мені здавалося, що це кінець, а тепер я знаю – це було лише початком", – поділилась вона, додавши, що вік її анітрохи не лякає: сил та енергії, за її словами, вистачить ще років на тридцять наперед.

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Домовик у польському будинку

Не обійшлося й без містики. Вояж пригадала ніч, проведену у старому будинку в Польщі, куди вона приїхала разом із двома подругами, тоді як чоловіки ночували в іншій кімнаті.

Серед ночі співачка почула незрозумілий звук, який годі було порівняти з чимось земним – не тварина, не комаха. Звук поступово наростав і наближався, аж поки не загримів просто в кімнаті, немовби через мікрофон.

"Мене трясло від страху, я розбудила подругу й запитала: "Що це?". Вона спокійно відповіла: "Це звичайний домовий, зараз я прочитаю "Отче наш", і він піде", — розповіла артистка.

Вояж пригадала ніч, проведену у старому будинку в Польщі Фото: Instagram

За словами Вояж, на той момент вона ще не була віруючою людиною, однак почала повторювати слова молитви за подругою. Звук стихав поступово, а щойно пролунали останні слова "Отче наш", зник миттєво і повністю. Подруга ж лише посміхнулась у відповідь: "Бачиш, я ж тобі казала – звичайний домовий".

Про порчу, молитви та справедливість

Торкнулась артистка й теми негативної енергетики. На її переконання, порча – це реальний вплив негативних вібрацій, часткове підтвердження існування якого, як вона вважає, вже дали й самі науковці.

Вояж каже, що особисто експериментувала з ауродіагностикою і переконалась: молитва здатна зцілювати, і це не має нічого спільного з ефектом плацебо. За її словами, людина за тисячі кілометрів здатна молитися за когось – ця енергія долає будь-які відстані, адже для неї не існує ні часу, ні простору.

Артистка торкнулась теми негативної енергетики Фото: Instagram

Втім, є й зворотний бік – люди, здатні спрямовувати негативну енергію на інших, коли зашкодити може навіть недобра думка. Найнадійніший захист від такого впливу, переконана співачка, – три молитви: "Отче наш", "Да воскресне Бог" та 90-й псалом "Живий у помочі".

"Якщо відчуваєте, що хтось намагається забрати вашу енергію, достатньо подумки читати ці молитви – навколо вас формується купол із позитивних вібрацій, який важко пробити", – пояснила артистка.

Найнадійніший захист від негативного впливу, переконана співачка, – три молитви Фото: Instagram

Існують, за її словами, і по-справжньому темні ритуали та змови, які вона вважає тяжким гріхом.

"Коли запитують, де Бог і чому мовчить, дивлячись на таких людей, як Путін, я переконана: відповідь буде – його рід страждатиме до сьомого коліна", – заявила співачка.

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