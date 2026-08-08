Жизнь без долгов: женщина нашла небольшой домик посреди леса (фото, видео)

Американка отказалась от просторной усадьбы во Флориде площадью почти 450 квадратных метров и переехала в крошечный домик у леса площадью 42 "квадрата" рядом со своими внуками в Южной Каролине.

О том, как зародилась идея нового жилья прямо за столиком в ресторане, женщина рассказала в интервью YouTube-каналу Tiny Home Tours.

"Это же просто нелепо"

Свой предыдущий дом площадью около 445 кв. м женщина построила ещё в 2013 году — долгое время он казался ей идеальным. Но с годами стало ясно: большинство комнат просто простаивают.

Дом с панорамными окнами Фото: YouTube

"Мой дом во Флориде был замечательным, я построила его в 2013 году. Но в две комнаты я заходила лишь раз в месяц, чтобы выгрести мертвых жуков. Я подумала: это же просто бессмысленно! Работаю, чтобы платить за дом, которым почти не пользуюсь", – признается женщина.

Семья жила в Южной Каролине, и хозяйка решила убить двух зайцев одним выстрелом: продать большую недвижимость, переехать поближе к родным и сразу полностью расплатиться за новое строительство — без какой-либо ипотеки или кредита.

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Идея дома

Самое необычное в этой истории — место, где зародился проект будущего жилья. Вместо официальных кабинетов архитектор и будущая владелица устроились за столиком в обычной сетевой закусочной.

"Мы с архитектором фактически сидели в заведении неподалеку и набросали, как именно должен выглядеть дом. У неё были чертежные листы, а у меня — список конкретной мебели, которую я хотела взять с собой", — вспоминает женщина.

Женщина выбрала минималистичный дизайн Фото: YouTube

От популярного среди мини-домов решения — спального лофта наверху — она категорически отказалась, причём не сразу, а только после того, как опробовала этот формат на собственном опыте.

"Я изучала тему мини-домов, и те, где спальня расположена наверху и приходится ползать на коленях, — это не для меня. Я слишком старая для такого. С возрастом начинаешь задумываться о том, что понадобится в будущем", — объясняет она.

Требования к дому

Полноценная кухня — техника стандартного размера, гранитные столешницы и большая двойная раковина, ведь хозяйка любит печь хлеб и делать домашние заготовки.

Высокие потолки – 3 метра, чтобы не возникало ощущения клаустрофобии, несмотря на компактную площадь.

Просторный санузел – вместо ванны женщина выбрала большую душевую кабину с окном для проветривания.

Крытая терраса — застекленная и затянутая сеткой зона отдыха площадью около 18 кв. м, пристроенная к дому.

Во сколько обошёлся переезд

Основа бюджета — 91 тыс. долларов, вырученные от продажи предыдущей недвижимости. Именно эти средства пошли на строительство самого дома и террасы. Земельный участок обошёлся ещё в $30 тыс., а вместе с расчисткой территории, инженерными изысканиями и оформлением разрешений общая сумма составила $150-160 тыс.

В доме есть полноценная кухня Фото: YouTube

Зато ежемесячные расходы сократились в разы. По словам владелицы, в доме во Флориде одни только коммунальные услуги обходились примерно в 300 долларов в месяц. В новом крошечном жилище счет за электроэнергию теперь составляет всего 40-50 долларов.

Заметно "похудел" и налог на недвижимость: вместо прежних сумм теперь женщина платит всего 700 долларов в год — значительно меньше, чем она тратила на прежний, гораздо более просторный дом.

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