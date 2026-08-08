Життя без боргів: жінка знайшла маленький будинок серед лісу (фото, відео)

Американка відмовилася від просторої садиби у Флориді площею майже 450 квадратних метрів і переїхала у крихітний будинок біля лісу на 42 "квадрати" поруч із онуками у Південній Кароліні.

Про те, як народжувалася ідея нового житла просто за столиком у ресторані, жінка розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу Tiny Home Tours.

"Це ж просто безглуздо"

Свій попередній будинок площею близько 445 кв. м жінка звела ще у 2013 році – він довгий час він здавався їй ідеальним. Але з роками стало зрозуміло: більшість кімнат просто простоюють.

Будинок з панорамними вікнами Фото: YouTube

"Мій будинок у Флориді був чудовим, я збудувала його у 2013 році. Але у дві кімнати я заходила лише раз на місяць, аби вигребти мертвих жуків. Я подумала: це ж просто безглуздо! Працюю, щоб платити за дім, яким майже не користуюся", – визнається жінка.

Родина мешкала у Південній Кароліні, і власниця вирішила вбити двох зайців одним пострілом: продати велику нерухомість, перебратися ближче до близьких і одразу розрахуватися за нове будівництво повністю – без жодної іпотеки чи кредиту.

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Ідею будинку

Найнезвичніше в історії – місце, де народився проєкт майбутнього житла. Замість офіційних кабінетів архітекторка й майбутня власниця засіли за столик у звичайній мережевій закусочній.

"Ми з архітекторкою фактично сиділи в закладі неподалік і накреслили, як саме має виглядати будинок. У неї були креслярські папери, а у мене – перелік конкретних меблів, які я хотіла взяти із собою", – пригадує жінка.

Жінка обрала мінімалістичне оформлення Фото: YouTube

Від популярного серед крихітних будинків рішення – спального лофту нагорі – вона відмовилася категорично, і не одразу, а лише випробувавши формат на власному досвіді.

"Я досліджувала тему крихітних будинків, і ті, де спальня розташована зверху і треба повзати на колінах – це не для мене. Я занадто стара для такого. З віком починаєш думати про те, що знадобиться в майбутньому", – пояснює вона.

Вимоги до будинку

Повноцінна кухня – техніка стандартного розміру, гранітні стільниці та велика подвійна раковина, адже жінка любить пекти хліб і робити домашні заготовки.

Високі стелі – 3 метри, щоб не виникало відчуття клаустрофобії, попри компактну площу.

Просторий санвузол – замість ванни жінка обрала велику душову кабіну з вікном для провітрювання.

Крита тераса – засклена й затягнута сіткою зона відпочинку площею близько 18 кв. м, прибудована до будинку.

У скільки обійшовся переїзд

Основа бюджету – $91 тис., виручені від продажу попередньої нерухомості. Саме ці кошти пішли на спорудження самого будинку та тераси. Земельна ділянка коштувала ще $30 тис., а разом із розчищенням території, інженерними вишукуваннями та оформленням дозволів загальна сума вийшла на рівні $150-160 тис.

У будинку є повноцінна кухня Фото: YouTube

Натомість щомісячні витрати впали в рази. За словами власниці, у флоридському будинку лише комунальні послуги обходилися приблизно у $300 на місяць. У новому крихітному житлі рахунок за електроенергію тепер становить усього $40-50.

Помітно "схуд" і податок на нерухомість: замість колишніх сум тепер жінка платить лише $700 на рік – суттєво менше, ніж вона витрачала на попередній, значно більший будинок.

Більше цікавих історій

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Блогерка Ксенія показала будинок в Іспанії, який виставлено на продаж, – житло без жодних комунікацій: немає ні води, ні електрики, ні опалення, а вікна та двері відсутні як такі.

Здавалося б, старий занедбаний будинок у селі – не найкраща інвестиція, проте подружжя з Київщини розгледіло в ньому перспективу. Через кілька років ремонту будівлю тепер не впізнають навіть місцеві сусіди.

Олена та Дмитро – українська пара, яка до повномасштабного вторгнення мешкала у Польщі, – зважилися купити старий будинок у Франції, поблизу узбережжя океану. Днями вони дізналися деталі життя жінки, яка володіла цим будинком раніше.