Убежали из Киева в горы: семья купила старый дом в деревне — что из этого получилось (фото)

Столичная семья, которая годами тонула в рутине, решилась на резкий судьбоносный поворот — переехала жить в горы. Свою историю переселенцы рассказали на YouTube-канале блогерши Иванки Дячук.

Эта семья стала наглядным примером того, как украинцы всё чаще предпочитают тишину Карпат суматошному ритму мегаполиса. Раньше каждый день супругов был расписан по минутам: работа, часы в дороге, вечерние хлопоты — ни минуты ни для себя, ни для друг друга. Больше всего сил, по их словам, отнимала именно столичная логистика.

"Каждый день ты теряешь два с половиной часа жизни просто впустую, добираясь из Броваров до улицы Вацлава Гавела", — рассказывает хозяин, проводя экскурсию по дому и прилегающей территории.

Дом в Карпатах Фото: YouTube

Его жена добавляет, что из-за такого бешеного ритма жизни семья фактически разучилась разговаривать друг с другом.

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"В 9 вечера я шла в спортзал, заканчивала в 10. Меня забирали муж с сыном, мы заезжали в супермаркет и возвращались домой только в 11. Ребёнку в восемь утра в школу, поэтому мы сразу укладывали его спать. Общение в семье было на нулевом уровне", – делится женщина.

Дом в Карпатах с высоты птичьего полета Фото: YouTube

По словам хозяина, город превращает человека в заложника собственного графика, оставляя семье разве что крошечный отрезок времени на выходных.

"Ты как будто становишься рабом этого графика. Для себя остаются только суббота и воскресенье… Жизнь течет очень быстро и однообразно, и ты даже не понимаешь, ради чего все это", — размышляет он.

"Ни одного растения не посажу"

Сначала о переезде навсегда и речи не было: супруги считали себя исключительно городскими жителями и даже не думали заниматься земледелием.

"Во-первых, мы не собирались здесь жить. Во-вторых, даже когда решили остаться, планировали вести современный образ жизни и ничего не сажать на огороде. Я говорила, что ни одного растения не посажу!" — с улыбкой вспоминает героиня.

Семья на кухне Фото: YouTube

Но горные пейзажи сделали своё дело: за пять лет усадьба превратилась в настоящий райский уголок, а планы "ничего не сажать" остались лишь воспоминанием.

Утренний кофе под пение птиц

Жизнь среди гор изменила и само отношение семьи к повседневности. Вместо шума машин каждое утро теперь — тишина и пение птиц, а глава семьи и вовсе увлекся орнитологией.

Жизнь среди гор изменила и само отношение семьи к повседневности Фото: YouTube

"Здесь ты проснулся, посмотрел на горы… Я как-то стал более философски размышлять о жизни, вышел, посмотрел на звезды", — делится мужчина.

Его жена со смехом рассказывает о его новом увлечении, которое стало неотъемлемой частью их утра: "Наше утро начинается с того, что муж включает кофеварку, выносит телефон на террасу и полчаса записывает звуки. А потом приходит и говорит: "Смотри, у меня новая птичка!"".

Типичный пейзаж в Карпатах Фото: YouTube

Сегодня супруги не имеют никаких сомнений: замена столичной суеты на покой Карпат стала для них лучшим решением, которое вернуло семье самое главное — время, которое они могут посвятить друг другу.

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